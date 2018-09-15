Александру Калягину вручили в Риме премию Гоголя

По окончании представления Калягину, исполнившему роль Хлестакова, была вручена премия имени Гоголя, передает корреспондент ТАСС с места событий.

На главной драматической сцене Рима

Для выступлений московскому театру была предоставлена сцена главного драматического театра Рима — «Арджентины», который связывает с Россией давняя традиция. Об этом напомнил зрителям директор театра Антонио Кальби, обратившийся к публике перед спектаклем. «Я польщен и вдохновлен тем, что здесь мы принимаем театр из Москвы, к тому же со спектаклем по Гоголю, который по-особенному относился к Риму, жил здесь и писал», — сказал он.

Кальби напомнил, что в «Арджентине» в 1990-х годах Никита Михалков поставил спектакль «Неоконченная пьеса для механического пианино» с Марчелло Мастроянни . Калягин сыграл главную роль в знаменитом одноименном фильме еще в 1970-х. «Калягин для России примерно то же, что и Мастроянни для итальянцев», — заметил он.

Директор предупредил зрителей, что они должны приспособиться к особому ритму. «Спектакль идет очень динамично, и титры меняются очень быстро, а после окончания состоится церемония вручения премии Гоголя», — объявил он.

Премия Калягину

Спектакль продолжался почти два часа без антракта. Артистов благодарили продолжительными аплодисментами. Вечер завершился торжественной церемонией вручения премии.

"Гоголь вернулся в Рим, его текст витал в этом зале, и мы безмерно благодарны театру, который распахнул свое пространство для московского спектакля. Церемония вручения премии проходит под знаком любви между нашими странами и нашими великими культурами", — сказала основатель премии Наталья Солодилина.

Памятную медаль Калягину вручил посол РФ в Италии Сергей Разов. «Думаю, что вручение премии Гоголя в Риме очень символично. Гоголь — свой человек в Италии, где прожил почти 10 лет, работал над „Мертвыми душами“. Мне кажется, гастроли театра Et Cetera органично вписываются в нашу годичную программу „Русские сезоны“ Италии», — сказал дипломат и под аплодисменты передал награду Калягину.

"Я счастлив, что получил премию в Вечном городе и именно премию Гоголя. Я действительно много играл в произведениях этого писателя в театре, в кино, читал на радио", — поделился артист, поблагодарив режиссера Роберта Стуруа за то, «что он сделал такую версию „Ревизора“, которая стала подарком для всех».

Спектакль покажут еще раз в субботу, и этим гастроли Et Cetera в Риме завершатся.

О премии Гоголя