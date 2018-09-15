Московский театр Et Cetera привез в Рим «Ревизора»

«Этот сезон мы начинаем с сотрудничества с международными театральными проектами. Буквально несколько дней назад мы принимали спектакль из Бельгии и вот теперь у нас в гостях театр из Москвы. Мы рассматриваем этот как начало новой дружбы», — отметил директор театра «Арджентина» Антонио Кальби в ходе пресс-конференции накануне римской премьеры, выразив надежду, что возглавляемый им театр в ближайшее время нанесет ответный визит в Москву.

Гастроли Et Cetera, прошедшие в итальянской столице с 14-15 сентября в рамках «Русских сезонов» в Италии, можно бесспорно назвать символическими. Как напомнил маэстро Кальби, в 80-ые годы именно в «Арджентина» Никита Михалков поставил спектакль «Незаконченная пьеса для механического пианино» с великим Марчелло Мастроянни . Несколькими годами раньше, в 1977 г., главную роль в одноименном фильме сыграл Калягин . В свою очередь, Роберт Стуруа внес еще одну ностальгическую нотку, вспомнив, что 30 лет назад в театре «Арджентина» гастролировал Грузинский государственный академический театр имени Шота Руставели, бессменным худруком которого он является с 1980-го года.

Спектакль «Ревизор. Версия» впервые был показан весной прошлого года в Москве. Его премьеру приурочили к 75-летнему юбилею Калягина. Ровно через год постановку было решено «обкатать» в Риме.

Выбор на гоголевскую пьесу пал неслучайно — Николай Васильевич преклонялся перед «вечным городом», называя его «раем». Гоголь прожил в Риме в общей сложности около 10 лет, периодически возвращаясь в Россию, поэтому произведения великого писателя итальянцам знакомы не понаслышке.

Для самого же Александра Калягина, чья актерская биография тесно переплетается с творчеством Гоголя, было чрезвычайно важно оказаться в городе, который так вдохновлял и творчески подпитывал Николая Васильевича — ведь именно в Риме Гоголь написал свои «Мертвые души» и придумал главного героя поэмы предприимчивого Павла Андреевича Чичикова, которого в 1984-м году Калягин мастерски воплотил в легендарном фильме Михаила Швейцера

"Для меня эти гастроли и сама ситуация, в которой я нахожусь — полуфантическая. Так уж получилось, что я сыграл все, что касается Чехова и Гоголя. Рим для меня, конечно, связан с Николаем Васильевичем, поэтому играть здесь — это и честь, и слава и даже некая мистика", — поделился с корреспондентом «РГ» 76-летний Александр Калягин, сыгравший по настоянию Роберта Стуруа не Городничего, а Хлестакова.

По признанию Клягина, образ Хлестакова, несмотря на всю сложность, не стал для него ролью «на преодоление». «Предложение Роберта Стуруа не было воспринято мною как вызов. Это было безумно интересно и, конечно же, опасно. Провалиться, поверьте мне, можно всегда и в любой роли, а когда еще все перевернуто с ног на голову, это вообще чревато. В решении такой версии очень важную роль играет наша психологическая театральная школа», — признался Калягин.

Римская публика ждала премьеры «Ревизора. Версии» с нескрываемым любопытством. «Главная отличительная черта версии, которую увидят итальянцы, в том, что из текста гоголевского „Ревизора“ не убрано ни одного слова. Единственное, что мы себе позволили, это сделать Хлестакова пожилым человеком, который встречается с молодыми, крепкими, набившими руку коррупционерами», — рассказал Стуруа о своей постановке, которая награждена несколькими премиями, обласкана критиками, и проходит при неизменных аншлагах, как в Москве, так и на гастролях.

Местные театралы также, к счастью, не стали исключением. Римляне оценили по достоинству не только филигранную игру актеров театра Et Cetera во главе с Калягиным, блистательную режиссуру Роберта Стуруа, которая, по их мнению, «в полной мере отражает современные реалии», но и уловил всю глубину сатиры великого писателя. Зрительный зал смеялся и реагировал на реплики актеров в «правильных» местах.

Кульминацией вечера стало вручение Александрову Калягину премии имени Н. В. Гоголя. «Я счастлив получить премию „Гоголь“ в вечном городе, в Риме. Это подарок и для театра, и для всех нас. Великое спасибо Роберту Стуруа!», — поблагодарил Калягин зрителей и организаторов, принимая премию из рук посла РФ в Италии Сергея Разова.