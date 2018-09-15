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Монахи из монастыря Шаолинь
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Монахи из монастыря Шаолинь 

BigPikcha.ru 2 часа назад
Фото: BigPikcha.ru
В 70-е годы боевое искусство кунг-фу стало феноменом в западной поп-культуре благодаря одноименному культовому сериалу. Главный герой сериала, беглый монах из монастыря Шаолинь, оказывается в западном мире. С тех пор кунг-фу и Шаолинь ассоциируются с медиаиконой воина-монаха с выдающимися способностями.
1. Но для буддистов Шаолинь остается колыбелью одной из наиболее значимых форм религии, называемой чань. Чань — дисциплина, которая ценит духовное самосовершенствование через медитацию с молитвами и обрядами. [/caption]
2. Основана в V веке нашей эры индийским монахом Бодхидхармой. Базируется на принципах созерцания и боевых искусствах, присутствует в повседневной жизни монахов и рассматривается как средство от физической слабости и лени.
3. Несмотря на превратности истории, монашеские традиции сохранились до Культурной революции Мао, когда храм Шаолинь был официально закрыт. Но формальная организация осталась нетронутой, и в восьмидесятые годы храм был вновь открыт как центр обучения и туристическая достопримечательность.
4. Изучающие каратэ, дзюдо и тай-бокс часто отказываются признавать кунг-фу как боевое искусство из-за его театральности и упора на проверку собственного сопротивления, а не соперника. В некотором смысле это правда. Обучение в кунг-фу в основном проводится без оппонента, так как он никогда не должен быть убит, а поэтические названия приемов и движений намекают, что это больше медитация, чем сражение.
5. Тем не менее единственное различие между разрушением глиняного кувшина и сокрушением человеческого черепа голыми руками — осознанная воля. Несмотря на коммерциализацию, кунг-фу сохраняет мистический характер, и до сих пор оно ближе к монашеской дисциплине, чем к спектаклям современных гладиаторов.
11. Смотрите также: Буддийский монах улыбнулся через два месяца после смерти
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