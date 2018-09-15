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Парад премьер Вахтанговского театра откроется спектаклем «Фальшивая нота»
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Парад премьер Вахтанговского театра откроется спектаклем «Фальшивая нота» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Известный режиссер Римас Туминас открывает парад премьер Вахтанговского театра в новом сезоне и представляет 15 сентября спектакль «Фальшивая нота» по пьесе Дидье Карона, сообщили в пресс-службе театра.
Туминас создавал спектакль «Фальшивая нота» со своей постоянной творческой командой: сценографом Адомасом Яцовкисом, художником по костюмам Максимом Обрезковым, композитором Фаустасом Латенасом, а также режиссером Алексеем Кузнецовым.
В главных ролях, которых всего две — народные артисты России: вахтанговец Алексей Гуськов и приглашенный Геннадий Хазанов.
Дидье Карон начинал в качестве служащего банка, но творческая натура потребовала перемен. Он пробует себя в разных литературных жанрах, пишет первую пьесу «Благотворительность по заказу», которую поставили в театре «Сплендид», пробует себя и в роли артиста.
Признание и успех ему принесла пьеса «Настоящее счастье», по которой он снимет свой первый полнометражный фильм. С тех пор Дидье Карон работает режиссером, актером, драматургом. С 2008 года он возглавляет один из самых старых и популярных парижских театров " Мишель", в репертуаре которого идут две его пьесы — " Фальшивая нота" и " Сад Альфонса". «Фальшивая нота» была написана в 2017 году и показана на фестивале в Авиньоне.
"Можем ли убежать от своего прошлого? Можем ли продолжать жить безнаказанно, пожиная почести и успех? Можем ли пережить бесчестье?" — эти темы ставит пред собой и зрителями автор.
Всемирно известный дирижер Х. П. Миллер только что завершил концерт в Женевской филармонии. Он недоволен своим оркестром и крайне раздражен. В гримерной неожиданно появляется зритель, который специально приехал из Бельгии, чтобы присутствовать на этом концерте. Давний поклонник Миллера жаждет получить автограф и фотографию известного маэстро на память.
Но что стоит за этой встречей? Только ли желание выразить восторг или заранее запланированный коварный план? Встреча этих двух людей изменит жизнь каждого, превратившись в поединок, в результате которого поменяется философия жизни каждого.
Почти детективная история, где «жертва» и «палач» подчас меняются местами и держат зрителей в напряжении до самого конца спектакля.
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