Ещё
В театре имени Вахтангова прошло собрание труппы перед началом сезона
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Временные трудности
Мелодрама
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Счастья! Здоровья!
Ромком
Купить билет

В театре имени Вахтангова прошло собрание труппы перед началом сезона 

РИА Новости + ещё 2 45 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Труппа театра имени Вахтангова в субботу днем провела собрание перед началом сезона, который откроется вечером в субботу премьерой спектакля «Фальшивая нота» в постановке Римаса Туминаса.
"Мы открываем сезон премьерой, — сказал художественный руководитель театра режиссер Римас Туминас. — Это спектакль " Фальшивая нота" по пьесе Дидье Карона, где заняты только два актера: вахтанговец Алексей Гуськов и приглашенный артист Геннадий Хазанов".
Туминас сообщил, что в сентябре на сцене Вахтанговского театра итальянский режиссер Лука де Фуско приступит к репетициям спектакля по пьесе Эдуардо де Филиппо «Суббота, воскресенье, понедельник».
В ноябре на Новой сцене состоится премьерный показ спектакля по пьесе и в постановке Андрея Максимова «Брюсов переулок».
Туминас сообщил, что будет ставить " Фауста" Гете. «Сейчас размышляю, думаю над текстом», — сказал режиссер. По его словам, Юрий Бутусов, которого он пригласил в театр на должность главного режиссера, начнет работу над" Дон Кихотом" Сервантеса.
Он также сообщил, что итальянский режиссер Джорджио Сангати будет ставить пьесу Гольдони " Новая квартира", а французский режиссер Клеман Эрвье-Леже — пьесу Мариво. К столетию театра будет поставлена знаменитая пьеса «Дибук» — режиссер Евгений Арье, композитор Фаустас Латенас, художник Семен Пастух.
Художественный руководитель поздравил всех с началом нового сезона и пожелал, чтобы не теряли вкус, стиль, чтобы в спектаклях был свет, была гармония.
Последние новости
Япония потеряла за сутки куда больше, чем Курилы Российские военные применили уникальные ракеты-невидимки Глава Евросоюза объявил начало "избавления от доллара"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с ведущим «Моей семьи»25
Феноменальные преображения актеров с помощью грима
Как выглядят сегодня забытые актеры 90-х10
За что хотели убить Марка Бернеса воры в законе
Тест: помните ли вы советские сказки?
Видео
03:05
Создатели «Венома» отказались от «взрослого» рейтинга
Фильмы
01:55
Монеточка побывала на «Поле чудес» и подарила Якубовичу куклу вуду
ТВ
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
01:00
Откровенное интервью оскандалившейся Шукшиной
Актеры
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
Кинофраншизы, которые так и не состоялись
Актеры Фильмы
08:18
Кто спел за Фараду неаполитанскую песню
Актеры Фильмы
03:40
Ленты с феноменальной актёрской игрой
Фильмы Актеры
07:33
Кинохиты, которые быстро забыли
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение