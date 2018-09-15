У мюзикла TODD появится третий акт! На время

По словам исполнителя одной из главных ролей, Александра Леонтьева , дополнительный, третий акт будет очень похож на квартирник.

Сегодня,15 сентября, в московском театре МДМ и 23 сентября в петербургском БКЗ «Октябрьский» пройдут первые в этом театральном сезоне показы рок-мюзикла TODD. Это будут специальные расширенные показы спектакля в трех действиях, посвящённые 45-летию Михаила Горшенёва . В роли рассказчика снова выступит лидер группы «Северный Флот» Александр «Ренегат» Леонтьев. Артист заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о предстоящих показах читайте только на НСН.

«Нам предстоит не точно бы необычный сезон. Скорей, необычным будет его начало. После основной части мюзикла мы сыграем условный третий акт, в котором сыграем несколько песен, которые не попали ни на альбом TODD, ни в спектакль. Скажем так, устроим большой, задушевный квартирник!», — пообещал Александр Леонтьев.