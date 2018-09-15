«Он загонял меня спать»: Авдотья Смирнова рассказала о поддержке мужа во время съемок

В кинопрокат вышла новая картина Авдотьи Смирновой «История одного назначения», которая до этого успела засветиться на «Кинотавре» и получить две награды: приз за лучший сценарий и приз зрительских симпатий. В недавнем интервью Авдотья рассказала журналистам, как муж и главный инвестор фильма Анатолий Чубайс отреагировал на готовый продукт и как поддерживал ее во время работы.

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«Первый раз он увидел картину, когда мы решили, что закончили монтаж. То есть еще был черновой звук, не было музыки, не было откорректировано изображение, но драматургически картина сложилась. Он сказал: «Странным образом мне это напомнило Шукшина». Шукшин — это его самый любимый писатель, поэтому от мужа это больше, чем комплимент.

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Он вообще очень надежный товарищ. Все происходило на его глазах, и когда не получался сценарий, он утешал, говорил что все у нас получится. Он всегда верит в меня. Когда я на съемках уставала, могла ему позвонить и похныкать. Он загонял меня спать, звонил и контролировал, пошла ли я после съемки спать, или сижу, разговариваю с кем-нибудь. Он приезжал ко мне на съемки в выходные», — рассказала Смирнова.