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Михаил Козырев рассказал, как совместную пластинку Земфиры и Инны Чуриковой уничтожили катком
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Михаил Козырев рассказал, как совместную пластинку Земфиры и Инны Чуриковой уничтожили катком 

Говорит Москва 18 минут назад
«Был очень неприятный случай, который для меня остался рубцом на сердце. Когда мы делали с Максимом Виторганом программу „Неголубой огонёк“ и обнаружили, что у Земфиры есть совершенно невероятная поклонница — Инна Михайловна Чурикова. И мы предложили им спеть дуэтом вместе. И это срослось. Инна Михайловна вообще не поёт, она поёт только в некоторых фильмах. Мы вручную расставляли свечи на полу вокруг них. У Чуриковой оказался изумительный абсолютный слух, но абсолютное отсутствие чувства ритма. Это была песня „Непошлое“.
А потом мы выпускали пластинку с этими номерами, и на пластинке оказалось не то сведение этого номера. Там были нюансы в аранжировке, которые человек обычный на ухо вообще не мог распознать. Но Земфиру это выбесило до такой степени — а пластинка была уже отпечатана, потому что устная договорённость с ней была — что она потребовала материальной компенсации. Но это было не так обидно. Она потребовала уничтожить весь тираж. И на дворе звукозаписывающей компании катком помяли весь тираж пластинки».
Михаил Козырев пояснил, что осталось несколько экземпляров этой записи, однако в продажу их выпустить было нельзя из-за юридических последствий.
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