Юрий Бутусов станет главным режиссером Театра Вахтангова

"Я предложил, и Юрий Бутусов дал согласие прийти в наш театр на должность главного режиссера.

Мне кажется, этот бунтарь не даст нам очутиться в «классической» ситуации, не даст окаменеть", — сказал Туминас, добавив, что Бутусов готовит к постановке спектакль «Дон Кихот» по Сервантесу.

В марте Бутусов покинул должность художественного руководителя Академического театра имени Ленсовета. Он был назначен на этот пост в ноябре 2017 года. Бутусов был творчески связан с Театром имени Ленсовета более 20 лет. На этой сцене он выпустил десятки спектаклей, многие из которых отмечены наградами, а две трети труппы составляют его ученики.

Сам режиссер говорил, что «боролся за право менять и развивать жизнь театра в лучшую сторону», но его назначение художественным руководителем «оказалось фиктивным», и у него не было «абсолютно никаких прав».