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Юрий Бутусов станет главным режиссером Театра Вахтангова
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Юрий Бутусов станет главным режиссером Театра Вахтангова 

ТАСС 6 минут назад
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Юрий Бутусов станет главным режиссером Государственного академического театра имени Е. Б. Вахтангова. Об этом сообщил в субботу на сборе труппы, посвященном открытию 98-го сезона, художественный руководитель театра Римас Туминас.
"Я предложил, и Юрий Бутусов дал согласие прийти в наш театр на должность главного режиссера.
Мне кажется, этот бунтарь не даст нам очутиться в «классической» ситуации, не даст окаменеть", — сказал Туминас, добавив, что Бутусов готовит к постановке спектакль «Дон Кихот» по Сервантесу.
В марте Бутусов покинул должность художественного руководителя Академического театра имени Ленсовета. Он был назначен на этот пост в ноябре 2017 года. Бутусов был творчески связан с Театром имени Ленсовета более 20 лет. На этой сцене он выпустил десятки спектаклей, многие из которых отмечены наградами, а две трети труппы составляют его ученики.
Сам режиссер говорил, что «боролся за право менять и развивать жизнь театра в лучшую сторону», но его назначение художественным руководителем «оказалось фиктивным», и у него не было «абсолютно никаких прав».
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