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Каскадеры на лошадях: как работает школа мастеров трюков в Кыргызстане
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Каскадеры на лошадях: как работает школа мастеров трюков в Кыргызстане 

Мир24 2 часа назад
Мировую киноиндустрию покоряют киргизские кони и каскадеры. Школа мастеров трюков в республике работает уже много лет. Сколько времени нужно на отработку одного трюка, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Жазгуль Каримова.
Это только со стороны и в кино такие трюки выглядят просто. Но чтобы выполнить без травм «длинный обрыв» Сабыр Жекшенбеков тренировался два года.
«Секрет этого трюка в том, что надо сильно разогнать лошадь и только после спрыгивать с седла. Чтобы конь не успел тебя пнуть или вовсе затоптать. Скажу честно, непросто, больно, но терпимо», — рассказал каскадер.
В любом трюке важна не только подготовка каскадера, но и опытность скакуна. Кличка Камбар переводится как «лучший из коней». Но в команде с бесстрашными наездниками работает недавно. Жеребец-четырехлетка сначала участвовал только в джигитовке. И сразу показал особую хватку, отличную память, выносливость.
Полтора года назад на внешность и особый нрав Камбара обратили внимание режиссеры национального мюзикла «Песнь древа». И после того, как сумел спрыгнуть с 50-метрового обрыва без травм, он стал любимцем кыргызского кинематографа.
Удержать любовь зрителей непросто. Много работать нужно не только на съемках. Малыш, Дерзкий, Кор Кашка, Карачай — опытные актеры. Вместе с каскадерами «свечку» и «перевертыши» выполняют сотни раз и в день скачут десятки километров.
«Лошадь — очень умное животное. Но даже после особой подготовки постановщик трюка тщательно продумывает все детали. Всадник и скакун должны остаться целыми. Но я думаю, у кыргызов чувство и понимание лошади в крови. Не зря наша школа каскадеров и воспитание коней — одни из лучших в мире. График моих ребят расписан на месяцы вперед. Нас часто приглашают в рекламные проекты, снимаемся в клипах, исторических фильмах. И чаще не в Кыргызстане, а за рубежом», — отметил президент Федерации каскадеров им. Кудайбергенова Рахатбек Бердикеев
Самые яркие проекты этой команды каскадеров — исторический фильм «Саякбай» и зрелищное выступление на третьих Всемирных играх кочевников.
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