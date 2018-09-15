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Российскому государственному деятелю — Виктору Зубкову — исполняется 77 лет
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Российскому государственному деятелю — Виктору Зубкову — исполняется 77 лет 

Аргументы Недели 25 минут назад
Сегодня у Виктора Алексеевича Зубкова, выдающегося государственного деятеля, день рождения! Хочется пожелать много сил, крепкого здоровья и благополучия! Знаю Виктора Алексеевича давно и могу сказать, я очень горд, что знаком с ним.
Желаю Вам, чтобы любые жизненные трудности были мимолетны и мгновенно преодолевались. Желаю много сил и успеха для новых свершений в Вашей деятельности. Благополучия Вашим родным и близким. И большое спасибо за поддержку и веру в меня, ведь именно благодаря Вам был реализован проект по производству утки, и Владимир Владимирович Путин узнал о компании «Евродон».
Спасибо за оценку моего последнего интервью. Приятно понимать, что такие люди как Вы, оценили этот фильм, увидели мою честность и искренность. Знайте, я Вас никогда не подведу. Я и семитысячный коллектив «Евродона» сердечно поздравляем Вас!
Аргументы Недели: последние новости
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