Российскому государственному деятелю — Виктору Зубкову — исполняется 77 лет

Сегодня у Виктора Алексеевича Зубкова , выдающегося государственного деятеля, день рождения! Хочется пожелать много сил, крепкого здоровья и благополучия! Знаю Виктора Алексеевича давно и могу сказать, я очень горд, что знаком с ним.

Желаю Вам, чтобы любые жизненные трудности были мимолетны и мгновенно преодолевались. Желаю много сил и успеха для новых свершений в Вашей деятельности. Благополучия Вашим родным и близким. И большое спасибо за поддержку и веру в меня, ведь именно благодаря Вам был реализован проект по производству утки, и Владимир Владимирович Путин узнал о компании «Евродон».

Спасибо за оценку моего последнего интервью. Приятно понимать, что такие люди как Вы, оценили этот фильм, увидели мою честность и искренность. Знайте, я Вас никогда не подведу. Я и семитысячный коллектив «Евродона» сердечно поздравляем Вас!