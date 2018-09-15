Жан-Клод Ван Дамм станет звездой фестиваля Comedy Club

Жана-Клода Ван Дамма можно смело назвать культовым для россиян актёров — детство и юность многих из нас прошли с его фильмами «Двойной удар», «Уникерсальный солдат» и «Кикбоксёр». Теперь он участвует в одном из самых популярных российских телешоу.

Ван Дамм даже записал для российских актеров видео с анонсом.

«Привет! Это Жан Клод Ван Дамм. Знаете, что? Я собираюсь приехать в Ереван на съемки проекта Comedy Club. Это будет круто! Не забудьте посмотреть передачу на канале ТНТ», — говорит актёр на видео. Он завершил короткий монолог символическим приемом рукопашного боя.

//s8.cdn.teleprogramma.pro/wp-content/uploads/2018/09/b795347ff5565ea19f742d0dfe760faa.mp4 По признанию звезды фильма «Кровавый спорт», он испытывает теплые чувства к Армении, а выходец из этой страны, шансонье Шарль Азнавур — его друг и кумир с детства. Поэтому актёру будет приятно не только стать гостем популярного комедийного шоу, но и насладиться духом Армении.

По словам резидента Comedy Club Марии Кравец, «будет классно» сфотографироваться с Ван Даммом, которого она назвала «гибким и улыбчивым бельгийским альфа-самцом».

Съемки пройдут 15 и 16 сентября при поддержке группы компаний «Ташир».

В ереванских выпусках, помимо Ван Дамма, примут участие и другие звезды. Среди них Ольга Бузова , для которой шоу стало «практически родным». «Уверена, съёмки как обычно пройдут в лёгкой и непринуждённой атмосфере веселья, а я смогу выделить несколько свободных часов и прогуляться по площади Республики, полюбоваться Каскадом и прочувствовать атмосферу этого невероятного города», — говорит певица, теледива и бизнесвумен.

«Горы, солнце и Comedy Club! По-моему, это отличное сочетание для сентябрьских выходных, — считает Елена Летучая. — Я давно хотела съездить в Ереван, о котором всегда с большим восхищением рассказывают мои друзья, и наконец моя мини-мечта сбудется. Уже предвкушаю, как буду гулять по его красивым улочкам и, конечно, дегустировать местную кухню».

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«Всегда приятно вернуться туда, где красиво, вкусно и очень душевно. Тем более в такой классной компании, — признается DJ Smash. — Не знаю, получится ли у меня в этот раз доехать до фантастического озера Севан, но если вы планируете своё путешествие в Армению, то обязательно включите поездку к нему в свою программу».

Специальные выпуски Comedy Club из Армении появятся на ТНТ уже нынешней осенью.