Постараемся сделать настоящую русскую классику: новый сезон открывает Московский театральный центр «Вишневый сад»

14 сентября в Московском театральном центре «Вишневый сад» премьерой гоголевской «Женитьбы» открывается 23-й сезон. Худрук Александр Вилькин рассказал «вечерке» о ближайших постановках и планах.

В театре, который въехал в свой новый дом на Малой Сухаревской всего-то три года назад, классика в большой чести. На афишах — фамилии Островского, Чехова, Достоевского, Тургенева и других драматургов.

— Когда меня спрашивают, почему я с таким трепетом отношусь к классике, и к Гоголю в частности, — говорит худрук «Вишневого сада» Александр Вилькин, — я вспоминаю старый анекдот о композиторе, который в двадцать лет думает, что он — единственный композитор в мире, в тридцать — что есть он и Моцарт, в пятьдесят понимает, что композиторов действительно двое — Моцарт и он. А в семьдесят приходит к твердому убеждению, что есть только Моцарт. Так Вилькин подшучивает над режиссерами, которые торопятся продемонстрировать «авторское» видение классических произведений.

— В моем возрасте уже понятно, — продолжает Вилькин, — что есть только Гоголь. Я доволен нашей «Женитьбой», тем как органично существуют в нем актеры. В спектакле затронута тема неустроенности, одиночества человека, поиск тепла — в любви, уважении, нежности, попытке понять друг друга…

Действительно, если под этим углом посмотреть на произведение Гоголя, пьеса становится очень современной. «Женитьба» (постановка А. Вилькина, режиссер — ведущий актер театра С. Ковалев. — «ВМ») в театре «Вишневый сад» получилась о нашей жизни. Возможно, еще и потому, что когда хороший режиссер берется за классику, он действительно проецирует ее на сегодняшний день и говорит о том, что знает сам. Оттого-то и получается современно, при всем том, что в Театре Вилькина с огромным уважением подходят и к тексту, и к сохранению подлинной атмосферы классики.

— В «Женитьбе» нет никаких амбиций, — уверяет режиссер. — Не по возрасту мне, да и не по чину. Там все чрезвычайно просто и умно, отчего становится ясно, что обо всех этих вещах надо думать и говорить. Потому что часто за комедийной формой теряется и тонет внутренняя боль самого Гоголя, его понимание того, чем вообще люди живы. Вслед за «Женитьбой» в ближайшее время одна за другой выходят еще три премьеры. В театре существует проект «Режиссерские мастерские» — мастер дает проявиться начинающим режиссерам. И те работы, которые оказываются перспективными, начинают входить в репертуар. В сентябре на малой сцене покажут спектакль «Эмигранты» по пьесе Славомира Мрожека — это работа начинающего режиссера Антона Ховари, ученика Вилькина. — Это острая, грустная и смешная пьеса, — размышляет худрук. — Я люблю, когда в театре люди смеются, а потом задумываются. В пьесе есть хорошая мысль: каждый из нас в какой-то момент жизни в определенных обстоятельствах чувствует себя в эмиграции. И разобраться с тем, как в этой эмиграции выжить, как найти какие-то опорные точки своего существования, — чрезвычайно важно. Готовится спектакль «Прекрасные люди» по «Месяцу в деревне» Ивана Тургенева. Это режиссерский дебют актрисы «Вишневого сада» Ксении Роменковой.

Еще один молодой режиссер Юрий Вязовский ставит спектакль «Светлая мелодия во тьме» по пьесе Леонарда Герша «Эти свободные бабочки». В мелодраме с элементами комедии (перевод писателя-сатирика Михаила Мишина ) рассказывается о вспыхнувшей любви молодого слепого музыканта и начинающей актрисы, о том, как развиваются их отношения и как чуть было все не идет крахом из-за мамы мальчика, которая всем сердцем желает сыну счастья и навязывает свои решения.

А еще Александр Вилькин написал заявку на грант. И надеется, что театру все-таки дадут деньги на подготовку премьеры, и тогда он сделает « Бориса Годунова » по Пушкину. И ясно, что здесь Годунов будет именно таким, каким он задумывался Александром Сергеевичем. Зрители могут быть уверены, что он не будет объясняться с Мариной Мнишек в сауне или выбивать летопись в виде наколок на коже сокамерников.

— Главная мысль, которую я хочу донести, — говорит режиссер, — никакие высокие цели не оправдывают преступные методы их достижений. Все будет сделано в традиционном ключе — без мата и голых на сцене. Постараемся сделать настоящую русскую классику. При таком отношении к великой русской литературе театр давно обрел своего зрителя. Сюда приходят люди интеллигентные, читающие, мыслящие, любящие театр по-настоящему.