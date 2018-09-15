Легко ли быть молодым

Вопрос «Легко ли быть молодым?» я задавала не целенаправленно, в процессе бесед. Талантливый молодой режиссер Семен Арановский, поставивший в Театральной библиотеке Центра на Страстном спектакль-посвящение Дмитрию Брусникину «Время, которое», ответил: «Легко».

— Все режиссеры заняты делом. Все расписано на годы вперед. Тот, у кого очень авторские планы, находит возможности их реализовывать — а возможностей масса! Театры в регионах с удовольствием приглашают молодых режиссеров ставить спектакли, и это прекрасный опыт, — сказал обладатель «Золотой маски» режиссер Семен Арановский.

Кстати, сейчас в Москве проходит фестиваль молодой режиссуры «Артмиграция», где на лучших сценических площадках Москвы режиссеры из Пермского края, Екатеринбурга, Калуги и других регионов показывают свои спектакли. Фестиваль проходит под эгидой Союза театральных деятелей России. Приходите, вход бесплатный. Сегодня — спектакль «Контракт» и «Антигона» в театральном центре на Страстном. «Антигону» представляют артисты из Республики Хакасия.

В столичных театрах Школа современной пьесы, Еt Ceteta, Школа драматического искусства — одна молодежь. По крайней мере, так видится на открытии сезонов. Судя по настроению молодых артистов, режиссеров, они всем довольны и счастливы.

Встречаю на днях вчерашнего выпускника актерского факультета Школы-студии МХАТ Леонида Булдакова с томиком Дэниела Киза «Цветы для Элджернона», и он рассказал о том, что Константин Райкин предложил ему поставить с выпускниками Высшей школы сценических искусств спектакль по этому роману. Здорово же!

Действительно, поддержка молодым театральным режиссерам в России сегодня огромная, и во многом благодаря грамотной государственной политике в этой области. Театрам в нашей стране больше повезло, чем киностудиям — их не приватизировали, а следовательно, сохранили в целости и сохранности.

Но и молодым кинематографистам открыта дорога к успеху. Даже если образование платное на режиссерских факультетах, то гораздо более дешевое, чем в США. Об этом мне рассказал режиссер из России, который стажировался и учился в США Кирилл Зима:

— В Америке баснословно дорогое режиссерское образование. Студентам даются скидки на съемки на улицах, в общественных местах, но все равно платить надо за все. В США нет понятия бесплатный труд. Актеры не снимаются без гонорара у дебютантов, как это происходит в России.

А сколько у нас проходит питчингов для талантливых молодых режиссеров! 18 сентября молодежное отделение Союза кинематографистов России проводит Питчинг дебютантов в рамках международного контент-форума с призовым фондом 500 тысяч рублей. Победители получат эти деньги для своих дебютных полнометражных фильмов.

Но дело не только в театралах и кинематографистах — молодежь сегодня другая.

— Особенность нашего времени в том, что, помимо вертикальной власти, появилась горизонтальна власть, в которой участвуют все люди. И она набирает обороты. Люди не ждут манны небесной с неба, а проявляют инициативу, сказал мне Семен Арановский перед премьерой своего спектакля «Время, которое». — Сегодня время активной гражданской позиции, но не разрушительное, как это было в начале 1990-х — с рокерами и панками, а созидательное. Люди делают добрые дела по велению души, и в этом процессе очень много молодежи. Мы не хотим ничего разрушать. Довольно. Мы хотим строить, созидать, творить.

Созидать, делать добрые дела легко, когда не ждешь от этого благодарности и карьерного роста. В России появилась молодежь, которая не страдает излишним карьеризмом и страстью разбогатеть. Молодежь, которая ради личного успеха не будет предавать, воровать, изменять своим идеалам. Хорошая молодежь! Легкая на подъем и позитивная!