Пять самых поразительных трюков Дэвида Копперфильда

Детство Дэвида Коткина (настоящее имя иллюзиониста) не было похоже на детство будущей звезды: мальчик был болезненно застенчивым, заикался и считал себя ужасно некрасивым. Однако уже тогда у него заметили необычные способности: еще не умея читать, например, он на слух выучил священную иудейскую книгу Тору. Куда менее эффектно, но куда более судьбоносно: когда Дэвиду было четыре года, он с ходу усвоил показанный дедушкой карточный фокус.

Фокусы настолько захватили мальчика, что уже в семь лет он выступал с ними перед прихожанами синагоги. В 12 лет талантливый парнишка демонстрировал собственные фокусы уже всему городу Метачену в штате Нью-Джерси, США, где родился и вырос.

Дэвид Копперфильд в молодости. Источник: Wikimedia.org Совсем юным его приняли в «Американское общество иллюзионистов». Парень давал представления под псевдонимом Давино, но затем нашел себе более запоминающееся имя — Дэвид Копперфильд, как у героя книги Чарльза Диккенса . К 32 годам он уже стал знаменитым на весь мир благодаря телевидению — вел программу, в которой показывал свои потрясающие фокусы.

В день рождения удивительного Дэвида Копперфильда, подкупившего миллионы зрителей своими талантами, артистичностью и безусловной харизмой, хочется вспомнить его самые поразительные трюки.

фото: Globallookpress.com 1 Исчезновение Статуи Свободы Многие фокусники до Копперфильда показывали трюки с исчезновением — они заставляли пропадать из виду предметы, людей, даже исчезали сами. А вот сделать то, что удалось Дэвиду, не получилось пока больше ни у кого. В 1983 году, на глазах у тысяч изумленных зрителей, он заставил исчезнуть громадную Статую Свободы.

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Самые удивительные рекорды Гиннеса, которые потрясли мирУстановка мировых рекордов, занесенных в Книгу рекордов Гиннеса, — по большей части безрассудная затея, и на ее реализацию идут настоящие безумцы. Трюк был признан уникальным и попал в Книгу рекордов Гиннеса. Скептики тут же стали выдвигать разные версии, обвиняя Копперфильда в жульничестве: мол, статуя исчезла благодаря особой вращающейся платформе, фокусник использовал хитроумную игру света и видеомонтаж…

Говорили даже, что известное видео с трюком — искусная мистификация, что для своего фокуса маг привлек подставных зрителей и использовал не настоящую Статую Свободы, а ее модель.

2 Ниагарский водопад В 1990 году Дэвид Копперфильд поразил зрителей еще одним масштабным трюком. Скованного цепями и закрытого в бутафорском «гробу» иллюзиониста сбросили в воду над обрывом, с которого низвергается Ниагарский водопад. Плот, на котором находился фокусник, упал с высоты 53 метра. Следующий кадр — держащегося за канат Дэвида на вертолете поднимают из пучины.

Этот трюк подвергся особенно ехидному разбору со стороны недоброжелателей. Мол, все это проделал вовсе не сам Копперфильд, а его двойник — опытный каскадер. А из воды его вытащили сухим! И вообще, как он мог во время выполнения трюка переговариваться с ассистентами (разговор слышен на видео), если Ниагарский водопад грохочет так, что даже в нескольких километрах от него ничего не слышно и приходится изо всех сил кричать?

3 Пила смерти Этот трюк лучше не смотреть тем, у кого слабые нервы. Копперфильд укладывается лицом вниз на стол. Его руки и ноги крепко приковывают к столу. Туловище закрыто коробом. На стол с фокусником сверху медленно опускается работающая циркулярная пила. Чтобы вырваться из плена и спастись, у Дэвида есть ровно минута. Артист явно нервничает, начинает дергаться и суетиться, не в силах высвободиться… О ужас! Пила настигла любимца публики и перерезала его пополам…

Зрители не дыша замирают, не в силах поверить своим глазам. Но проходит всего несколько томительных секунд — и вот маг и волшебник поднимает голову… Ассистенты раздвигают распиленные половинки стола вместе с половинками туловища фокусника в разные стороны. Затем снова сдвигают их. Кто-то из зрителей кричит: «Пошевели ногами!». И Дэвид, подумав, слабо двигает ногами. Пила начинает вращаться в обратную сторону. Через некоторое время Дэвид, чудесным образом воссоединившийся, избавляется от короба и как ни в чем не бывало встает на ноги. Бурные овации.

В этом случае скептики решили, что у Копперфильда в столе имеются углубления, скрытые металлическими вставками: именно их и распиливает пила, а вовсе не тело страдальца. Кроме того, утверждают, что в этом трюке участвует тайный ассистент.

4 Сквозь Китайскую стену Этот фокус пытались разгадать многие, но у них ничего не получилось. С одной стороны, к Великой китайской стене подвезли подиум, на котором стоял со всех сторон занавешенный белой тканью Дэвид. Иллюзионист вошел в стену с одной стороны — и вышел с другой, непостижимым образом пройдя сквозь древнее сооружение.

Предполагают, что проход удался благодаря отверстию, специально заложенному бутафорскими «кирпичами». Но даже самые опытные разоблачители не берутся утверждать это безапелляционно.

5 Полеты Пожалуй, самый потрясающий по выразительности трюк Копперфильда — это его полеты в воздухе. Действие сопровождается романтической музыкой и эффектными моментами — например, Копперфильд летает не только в одиночестве, но и взяв на руки девушку из публики, подобно Супермену, а вместе с ним в представлении участвует прирученный сокол.

Левитация? Искусный трюк? Волшебство? Ловкость рук? Над этим предстоит поломать голову многим, хотя уже сегодня находятся умельцы, пытающиеся повторить фокус в воздухе.