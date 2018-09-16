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Elvira T посвятила песню своей саратовской школе
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Elvira T посвятила песню своей саратовской школе 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Вчера, 15 сентября, в завершение концерта «Земляки землякам»на Театральной площади в Саратове выступила певица Elvira T. Она поприветствовала зрителей и спела свои самые известные песни и несколько новинок: «Все решено», «Одержима», «Экстра любовь», «Не будь дурой», «Мутный», «В руки мне падай» и другие.
Песню «Школьная» певица посвятила саратовской гимназии №34, в которой она училась. Во время песни ученики гимназии вышли на сцену в качестве подтанцовки, а после подарили артистке цветы и поздравили с выходом нового альбома. Последней Эльвира исполнила песню «Такси». Ей подпевала вся площадь. Зрители хором вместе с исполнительницей пропели присутствующее в композиции нецензурное слово — синоним слова «конец».
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