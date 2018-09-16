Театр Моссовета поставит в новом сезоне «Героя нашего времени» по Лермонтову

МОСКВА, 16 сентября. / ТАСС /. Московский академический театр имени Моссовета открывает в воскресенье 96-й сезон, одной из главных премьер станет спектакль «Герой нашего времени» по одноименному роману Михаила Лермонтова , сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Сегодня мы открываем новый, 96-й по счету сезон, — сказала собеседница агентства. — Но прежде состоится традиционный после летнего антракта сбор труппы, где будут подведены итоги предыдущего, юбилейного, 95-го сезона и объявлены планы на предстоящий творческий год".

Итоги юбилейного сезона

По словам представителя пресс-службы, в юбилейном сезоне театр выпустил пять премьер, первой из которых стал «Идиот» по одноименному роману Достоевского в постановке Юрия Еремина

Список премьер продолжила «Васса» по пьесе Максима Горького «Васса Железнова». Спектакль, поставленный на сцене «Под крышей» актером театра Сергеем Виноградовым , после нескольких успешных показов был перенесен на Основную сцену, отметили в пресс-службе.

"И последней премьерой сезона стал спектакль Сергея Юрьевича Юрского по пьесе Игоря Вацетиса «Reception», — сказала она, добавив, что «черту под чередой премьер подвел своеобразный фестиваль новых постановок сезона, прошедший в апреле и посвященный 95-летию театра». «И пресса, и зрители отдали должное разнообразию репертуара театра и широте его творческих интересов. Все спектакли получили высокую оценку критики», — подчеркнула собеседница ТАСС.

Планы нового сезона

Относительно планов нового сезона в пресс-службе Театра Моссовета рассказали, что первая премьера должна состояться на сцене «Под крышей». Это будет постановка Михаила Левитина-младшего по роману Грэма Грина «Путешествие с тетушкой».

Следующая премьера запланирована на основной сцене, это будет спектакль Юрия Еремина «Герой нашего времени» по одноименному роману Лермонтова.

Она также проинформировала, что театр продолжит успешное сотрудничество с Ниной Чусовой. «Обсуждается перспектива новой постановки с Андреем Сергеевичем Кончаловским . Также обсуждается вопрос режиссерской постановки с Рустамом Хамдамовым», — поделилась собеседница агентства.

Она отметила, что Театру Моссовета в новом сезоне предстоит совершить много гастрольных поездок. Труппа побывает в Петрозаводске и Костомукше, покажет свои спектакли в Нижнем Новгороде и Саратове, а в рамках федеральной программы «Большие гастроли» выступит в Хабаровске, Владивостоке и Комсомольск-на-Амуре. Ближайшим зарубежным выездом станет Венеция, где в программе фестиваля «Русские сезоны» в Италии 24-29 октября будет показан спектакль «Вишневый сад» в постановке Андрея Кончаловского.