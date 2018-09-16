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Главная звезда сериала «Друзья» уже три месяца прикован койке в больнице
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Главная звезда сериала «Друзья» уже три месяца прикован койке в больнице 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри (Matthew Perry) перенесёт сложную операцию в одной из клиник Лос-Анджелеса. Как сообщают западные СМИ, у актёра в желудке, в стенке толстой кишки, образовалось сквозное отверстие, которое срочно нужно было «ушивать». Мало того, что такое заболевание сопровождалось невыносимыми болями в области живота, так оно ещё и угрожало жизни актёра. Но медики прооперировали его своевременно.
Правда, кроме того, что Перри сделали операцию, о состоянии актёра больше ничего не было известно. И только вчера он вышел на связь — написал в Twitter спустя шесть месяцев с последней записи. Three months in a hospital bed. Check.
— matthew perry (@MatthewPerry) September 15, 2018 «Три месяца в больничной кровати. Проверено», — написал актёр
Три месяца в больнице! Поклонники недоумевают, но в то же время радуются, что актёр наконец-то вышел на связь. Но до сих пор неизвестно и о том, находится ли сейчас Мэттью в больнице или уже вернулся домой.
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