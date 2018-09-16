Иван Янковский перевоплотился в Андрея Тарковского

27-летний российский актер Иван Янковский участвует в съемках новой комедии «Хандра», которыми руководит режиссер Алексей Камынин. Янковский опубликовал свежую фотографию со съемочной площадки, продемонстрировав поклонникам себя и свои шикарные усы. Он не раскрыл, какого персонажа играет в новой картине, но намекнул, что это будет некто очень серьезный.

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«Дядю одного небезызвестного играю. С большой честью и преогромным уважением», — подписал Иван свою публикацию. Значительная часть подписчиков артиста уже совершенно убеждены в том, что парню предстоит воплотить на экране никого иного как легендарного Андрея Тарковского , советского режиссера, создавшего «Солярис», «Зеркало», «Сталкера» и другие не менее значимые картины. Впрочем, следует отметить, что сюжет комедии «Хандра» будет развиваться вокруг вполне современных москвичей, ди-джея, барабанщика и режиссера. В фильме также примут участие Александр Гордон и Алла Чиповская, — пишет 7days.ru

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