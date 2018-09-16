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Режиссеры социальных протестов в Ленобласти поставили очередной антирекорд
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Режиссеры социальных протестов в Ленобласти поставили очередной антирекорд 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
На заявленный митинг противников пенсионной реформы в Гатчине опять вышла горстка людей. И снова эти люди выглядели растерянными, севшими не в свои сани. Так почему же профессиональные организаторы околополитических флэш-мобов раз за разом подтверждают репутацию неудачников?
Напомним, уже не раз в различных городах Ленинградской области коммунистами и представителями иных сил анонсировались митинги. Акции согласовывались местными властями, их реклама широко распространялась. Но результат всегда был одинаков: несколько человек, включая организаторов, топчется на месте с унылым видом. В чем причина этих неудач? Почему до зубов вооруженные современными манипуляционными технологиями кукловоды снова не смогли обеспечить явку на свое мероприятие?
Что это — полное отсутствие у россиян пассионарности? Равнодушие к своей судьбе? Неужели никого не интересует эта, безусловно, важная тема? А может быть, люди просто не хотят быть статистами в чужом спектакле? Ну не улыбается им роль массовки, не симпатичны им режиссеры. «Не верю!» — беззвучно кричат они им. А незадачливых режиссеров по-человечески жаль и хочется как-то утешить, подбодрить. Например, спеть им вкрадчивым голосом Окуджавы: «Не оставляйте стараний, маэстро, не убирайте ладони со лба!»
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