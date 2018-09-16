5000 рублей были для Тамары Носовой богатством

Таких комедийных актрис, как Тамара Носова, было не так уж и много в советском кино. Ей даже доплачивали левые деньги в конверте, чтобы она согласилась сниматься именно в том или ином фильме. Прожив жизнь в зрительской любви, Носова умерла трагически, забытой и одинокой.

«Спрячьте деньги, я угощаю!»

В июле 2001 года я вдруг случайно узнал, что знаменитая тетушка Аксал из сказки «Королевство кривых зеркал» и секретарша бюрократа Огурцова из «Карнавальной ночи» Тамара Носова жива. К тому времени о ней давно уже ничего не было слышно, она ни с кем не общалась, и даже в Союзе кинематографистов мне невнятно тогда ответили: «Вроде еще не умерла, а где и что с ней, не знаем». Я разыскал 73-летнюю актрису, чтобы в рамках акции «Поможем любимым актерам» передать ей деньги, которые мы собирали для пожилых кинокумиров. Тамара Макаровна по телефону назначила день и час встречи.

Встретила у своего подъезда пятиэтажного дома в районе Мосфильмовской улицы.

— А вы знаете, кто придумал фразу «фигли-мигли»? — неожиданно спросила она. Если честно, я растерялся. — Оказывается, Чарльз Диккенс . Вы знали об этом? Вот и я только недавно вычитала в каком-то раннем его рассказе. Я сейчас очень много читаю — просто запойная какая-то чтица.

Признаться, не сразу узнал ее. Почему-то темные, неприбранные волосы, старенькая джинсовая рубашка, мятая юбка. От той знаменитой блондинки Носовой остались лишь озорные с хитринкой глаза и молодой, звонкий голос.

— Я всегда была блондиночкой, а под старость почему-то темнеть начала. Заметьте, не седеть, а именно темнеть — удивительно! — кокетничала актриса.

Тамара Макаровна повела меня в столовую киностудии «Мосфильм»: «Буду вас кормить!» Я шел с подносом вдоль раздаточной, выбирая себе обед, а Носова взяла себе лишь компот.

— Я же только что дома поела, — возмутилась на мое предложение вместе пообедать. — Зачем же еще?! Я актриса, и мне нельзя такое себе позволить!

Женщина-раздатчица зло посмотрела на нас: «Какой гарнир будете?» «А что у вас сегодня?» — спросила Носова. «Грч…» — сквозь зубы невнятно отрезала раздатчица. Я возмутился: «Вы знаете, с кем вы разговариваете таким тоном? Это же народная артистка». «Много их тут таких ходит, надоели», — проворчала та и отвернулась от нас. Видно было, как актриса растерялась от такого хамства. У кассы Тамара Макаровна вытащила талоны, которые ей полагались каждый день на бесплатные обеды.

— Спрячьте ваши деньги, я угощаю, — заявила она. И уговорить ее не тратить свои талоны было невозможно.

Мечтала застеклить балкон

За столом вспомнили Ильинского, которому как раз в тот день исполнилось бы сто лет и с которым актриса снималась в фильме «Карнавальная ночь».

— Игорь Владимирович сам захотел, чтобы я играла в этом фильме его секретаршу, — рассказывала Носова. — Рязанов предоставил ему полную свободу в выборе партнерши, вот Ильинский мне и предложил. Мне так было это приятно! Во время съемок он часто отводил меня в сторонку и просил, чтобы я послушала его монологи из спектаклей. Он репетировал таким образом. А я была девушкой смешливой. Если было смешно, по мне ведь сразу видно. Иногда я ему честно говорила: «Наверное, сегодня вы устали — так не пойдет!»

На счету Носовой около сорока фильмов. Причем больше половины из них — настоящие хиты советского кино: «Молодая гвардия», «Женитьба Бальзаминова», «Карнавальная ночь», «Здравствуйте, я ваша тетя!» Представьте, если бы за каждую свою работу актриса получила хотя бы половину того, что получают звезды такого уровня на Западе! Хотя кое-что в свое время Носова себе позволяла. Например, шикарную «Волгу», на которой лихачила по Москве! Но в год нашей встречи у актрисы давно уже не было ни гаража, ни автомобиля, в квартире — вечный ремонт, который Тамара Макаровна закончить не могла и не надеялась уже.

— Я вас даже в дом из-за этого пригласить не могу, — вздыхала она. — Знаете, моя какая мечта? Остеклить свой балкончик. Просто кота жалко. Его вороны постоянно клюют и щиплют, как только он выходит на балкон. Да еще они гадят мне, я ведь на последнем — пятом — этаже живу, и подсматривают в мои окна. Такие хулиганки!

И снова засмеялась. Затем как-то резко замолчала, задумалась и печально произнесла:

— Мы всю жизнь работали. Не жалели себя. Семьи забывали и ездили по стране — снимались. И что мы получили взамен на старости лет? Помню, однажды меня спросил корреспондент: «Какая ваша мечта?» Я ему ответила: «Отоспаться!» Он удивился: «Только что мне об этом сказала Изольда Извицкая ».

Носова тогда призналась, что получает пенсию 1200 рублей. Ну, еще и Киноцентр раз в месяц двести рублей доплачивал. Вот и все доходы. Когда Тамара Макаровна получила от меня пять тысяч рублей, мечтательно произнесла:

— Завтра с этими деньгами пойду по магазинам. Посмотрю, какая одежда есть, что сколько стоит. Теперь богатая и могу себе позволить.

«Какое интервью, какая книга?!»

Расставались с Носовой у ее подъезда.

— Олег, можно я вам позвоню, иногда мне просто не с кем поговорить, — вдруг предложила Тамара Макаровна.

И позвонила… на следующий день в пять утра.

— А вы верите, что во Вселенной есть другая жизнь? — не поздоровавшись, вдруг спросила она. Спросонья я буркнул, что верю. — Тогда вы мне подходите. Давайте я буду вашей крестной мамой!

Такого я никак не ожидал и перевел разговор в другое русло. Предложил:

— Тамара Макаровна, не хотели бы вы написать книгу? Столько всего есть вспомнить. А я вам помогу.

Актриса обрадовалась, и мы целое утро говорили о том, какой должна быть эта книга. Договорились, что я принесу Носовой диктофон, на который она будет наговаривать свои воспоминания. Но ни вечером, ни на следующий день, ни через неделю актриса на телефонные звонки не отвечала. Дозвонился ей спустя месяц, но Носова отреагировала странно:

— Какая книга? Какой Олег? Вы что, с ума сошли? Я много лет не даю интервью и ничего о себе не рассказываю.

Как я узнал позже, Тамара Макаровна уже сильно заболела. Никого не узнавала, не пускала к себе в дом, страдала манией преследования.

Спустя шесть лет после той нашей встречи она умерла. В прессе и на телевидении с особым удовольствием стали рассказывать о последних днях жизни актрисы. Она почти не выходила из дома, часто падала в обморок от голода, в квартире завелись крысы, которые кусали ее. Соседи обнаружили Носову лежащей в коридоре. Осталось горькое сожаление, что поздно мы все вспомнили об этой великой актрисе и она так и не написала книгу о своей жизни.

Был случай

— На съемках фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!», где я играла донну Розу, меня укусила обезьяна, — вспоминала Тамара Носова. — Представляете, я в шикарной шляпе, в перьях, с такой необыкновенной прической. Мне дают на поводке обезьянку. И вдруг она резко подскакивает ко мне и кусает за руку. Все переполошились. Хотели меня в больницу отвезти. Но я решила продолжить съемку — просто перевязала кисть, и все. Думаю, обезьянка решила меня поцеловать. Она и второго режиссера картины «поцеловала» так, что ему чуть руку не отрезали в больнице.

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