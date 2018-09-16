Wired Magazine (США): В чем истинная ценность «Американцев»? В умении заглянуть в душу Путина

До того как стать президентом России , Владимир Путин был разведчиком и работал в Восточной Германии в городе Дрездене. В его задачи входила вербовка «нелегалов», как называли советских шпионов, которые жили обычной жизнью, но подчинялись КГБ. Если вы смотрели на кабельном канале FX сериал «Американцы», вам знаком этот механизм. Центральными персонажами сериала являются нелегалы КГБ, живущие в США. Работали они примерно в то же самое время, когда Путин проводил операции в Восточной Германии. И хотя в этом сериале не уделяется никакого внимания ранней политической карьере Путина, его правдоподобность и неумышленное предвосхищение событий стали мощным образовательным инструментом для зрителей, который дает возможность лучше понять политическую идеологию, лежащую в основе современной России.

С момента окончания холодной войны минуло почти 30 лет, и сейчас американцам как никогда важно понять Россию. Соединенные Штаты готовятся к промежуточным выборам, которые могут решить судьбу администрации президента Трампа, а американское разведывательное сообщество предупреждает, что Путин попытается повлиять на их результат, как он сделал это в 2016 году. Недавно российские шпионы попытались убить в Британии бывшего агента КГБ. США и их союзники в ответ выдворили российских дипломатов. В «Американцах» эти события не нашли отражения, однако уроки того времени о Советском Союзе, о его победах и поражениях, а также о жертвах и убеждениях тех, кто содействовал выполнению его миссии, проливают свет на нынешние российско-американские отношения.

«В целом люди выстраивают свои представления о холодной войне и о шпионаже той поры по художественным произведениям, которые, на их взгляд, переносят их в ту эпоху, — говорит профессор политологии Пол Масгрейв (Paul Musgrave), работающий в Массачусетском университете в Амхерсте и занимающийся исследованиями поп-культуры и холодной войны. — Когда люди упорно стараются правильно показать детали, как это в основном сделано в «Американцах», тогда художественный вымысел может стать удивительно эффективным способом передачи реальности».

В прошлом году Масгрейв стал соавтором статьи, в которой говорится о том, что зрители, читающие и смотрящие художественные произведения, воспринимают их так, будто это реальные события. «Эти „синтетические ощущения“ могут менять убеждения, укреплять существовавшие до этого взгляды или даже подменять собой знания, почерпнутые из других источников, — написал он. — Это относится как к элите, так и к массовой аудитории. Когда эти вымышленные истории информативны и увлекательны, они реально помогают формировать сознание».

Но даже в самых лучших художественных произведениях допускаются вольности, чтобы сделать их интереснее. И вот тут-то и возникают каверзные моменты. «Люди могут изменить свои убеждения и представления под влиянием таких сериалов как „Американцы“, поскольку у них появляются весьма странные и эксцентричные взгляды на шпионаж, — говорит профессор Брэндон Валериано (Brandon Valeriano), занимающийся в Университете корпуса морской пехоты проблематикой международных конфликтов. — Во время выборов мы увидели, что современная подрывная деятельность намного более прозаична и последовательна».

Существует колоссальная практическая польза в том, чтобы сделать шпионаж интереснее и увлекательнее, чем он есть на самом деле. И дело не только в том, что из этого получается хорошее кино. Советский Союз хорошо понимал психологический аспект этой истины. «Советский режим в 1960-е годы старался сделать массовую культуру более привлекательной для молодежи и в рамках этих усилий стремился показать, что служба в КГБ является отличным вариантом карьеры, — пишет в своей рецензии на две другие книги о Путине старший контрразведывательный аналитик Джон Эрман (John Ehrman) из аналитического управления ЦРУ . — Москва подражала Западу, романтизируя и приукрашивая разведывательную деятельность в кино, на телевидении и в литературе».

Пожалуй, самым важным зрителем этих потуг культуры был сам Путин. Как пишет его биограф Стивен Ли Майерс (Steven Lee Myers), в юношеском возрасте Путина вдохновил снятый по книге и вышедший в 1968 году многосерийный телевизионный художественный фильм «Щит и меч», повествующий о советских разведчиках, внедрившихся в нацистскую Германию во время Второй мировой войны. Закончив в 1975 году юридический факультет университета, Путин пошел по стопам героев картины и стал служить в КГБ. Сначала он работал в Санкт-Петербурге (в те времена он назывался Ленинград), а затем его перевели в Дрезден. Было это как раз в тот момент, когда начал разваливаться Советский Союз. Когда вокруг советского управления в Дрездене собрались протестующие, Путин попросил прислать подкрепление, но ему было сказано действовать самостоятельно. Как пишет Майерс в своей книге, восхождение Путина к власти в 21 веке следует понимать как его попытку восстановить господство своей страны, которое она утратила на его глазах в 1989 году.

Любой, кто смотрел «Американцев», хорошо понимает это мировоззрение. У Путина те же идеалы, что и у Элизабет Дженнингс (в исполнении Кери Рассел ). В отличие от своего мужа Филипа (Мэтью Риз), чья преданность Советскому Союзу постепенно угасает на протяжении пяти сезонов сериала, Элизабет остается такой же стойкой государственницей, как и Путин. Непоколебимая преданность Родине является основной чертой ее характера, и вопрос о том, как она отреагирует на окончание советской эпохи, звучит на всем протяжении сериала вплоть до драматичного последнего эпизода «Начало». Его-то и выдвинули в категории «Лучший драматический сериал» благодаря работе его создателя (и бывшего агента ЦРУ) Джозефа Вайсберга и исполнительного продюсера Джоэла Филдса.

Последний бой В последнем сезоне в отношениях Элизабет и Филипа наступает разлад. Она по-прежнему твердо убеждена, что управление отстаивает интересы ее народа, а он отходит от разведывательной деятельности и без особого успеха руководит агентством путешествий, которое на протяжении многих лет было их прикрытием. Поскольку супруги вынуждены скрывать друг от друга свою работу, они становятся все более подозрительными. В начале последнего эпизода невысказанный вопрос о том, перейдет ли один из них на сторону врага, перерастает в нечто более серьезное. Элизабет и Филип могут вступить в схватку друг с другом.

Небольшая группа агентов КГБ вновь привлекает Филипа к шпионской работе, поручая ему следить за своей женой. Эти люди думают, что вышедшая из-под контроля кучка руководителей из их ведомства, намеревающаяся подорвать усилия по укреплению мира, дала Элизабет задание. Они правы, и когда Элизабет узнает, что эти люди активно пытаются сорвать мирные усилия и построить машину, способную автоматизировать ядерную войну (такая машина действительно существовала!), она вынуждена переосмыслить свои убеждения. Стоит ли бороться за сохранение Советского Союза, который пытается уничтожить мирное будущее?

Современные специалисты по России задают тот же самый вопрос о Путине. Хочет ли он возродить бывший Советский Союз, или его цель — построить новое будущее для России? Чего он желает своей стране: чтобы она была богатой, сильной, свободной или коммунистической? По мнению Майерса, прежде всего Путину нужна сила. Он хочет сотворить порядок из хаоса. В конце сериала именно это делают Дженнингсы: они мирятся друг с другом и начинают решительно защищать самые важные интересы советского народа.

Эпизод «Начало» это кульминационный момент сериала, настойчиво предлагающего американскому зрителю негативно оценивать США и сопереживать людям, которые активно пытаются ослабить его страну. Его создатели должны получить награду не только за точность и безошибочность сериала, не только за его тонкий юмор и тревожную драматичность, но и за то, что они дают возможность американскому зрителю лучше понять советское мировоззрение, что сегодня актуально как никогда.

Нельзя сказать, что Вайсберг и Филдс именно так все и задумывали. Сценарий была написан во время непродолжительной оттепели в российско-американских отношениях, когда президент Обама и тогдашний российский президент Дмитрий Медведев как будто сходились во взглядах. Но к моменту выхода сериала на экраны в 2013 году Путин вернул себе президентскую должность и начал демонтировать то, что сделал его прозападный предшественник. К началу второго сезона Россия силой аннексировала Крым у Украины, и российско-американские отношения вновь пришли в полное расстройство, чего не было с 1989 года.

«Мы бы предпочли, чтобы этот сериал вызревал в мире, где люди смотрят на Россию с легким недоумением, как на бывшего врага, и удивляются, почему ее вообще демонизировали, — сказал недавно изданию «Вэнити Фэр» (Vanity Fair) Филдс. — Нам не хотелось, чтобы они смотрели это шоу свежим взглядом, снова считая русских врагами. Все это очень печально. Мы с нетерпением ждем тех времен, когда этот сериал будут смотреть с чувством ностальгии». Может быть, они и не хотели, чтобы их фильм был таким просветительским и актуальным, каким он получился; но благодаря такому стечению обстоятельств фильм вышел замечательный. Поэтому в понедельник его следует наградить премией «Эмми» за лучший драматический сериал.