Бокс-офис России: «Хищник» заманил к себе 900 тысяч зрителей

Главный новичок недели — фантастический экшн-триллер «Хищник» — оживил российские кинотеатры и заманил на свои сеансы больше девятисот тысяч зрителей, почти половину от двух миллионов, пришедших в кино в эти выходные. Картина Шейна Блэка собрала на старте пятьдесят процентов валовой кассы кинопроката России — 272,8 миллиона, но это все равно меньше, чем ей прогнозировали. «Хищник» недобирает, как и в США.

Свадебная комедия «Счастья! Здоровья!» и драма «Временные трудности», в производстве которых ivi выступил в качестве сопродюсера, собрали 40 и 37,2 миллиона, заняв второе и четвертое место топ-10 соответственно. Сразу после завершения кинотеатрального проката фильмы выйдут на ivi и будут эксклюзивно доступны для наших подписчиков.

Предварительные данные о топ-10 российского бокс-офиса за период с 13 по 16 сентября 2018 года выглядят так:

Хищник — 272,8 млн (первая неделя)

Счастья! Здоровья! — 40 млн (первая неделя)

Великий уравнитель — 39,7 млн (вторая неделя)

Временные трудности — 37,2 млн (первая неделя)

Гоголь. Страшная месть — 33,7 млн (третья неделя)

Большой кошачий побег — 32,4 млн (первая неделя)

Темные отражения — 18,1 млн (вторая неделя)

Альфа — 16,5 млн (четвертая неделя)

История одного назначения — 9,4 млн (вторая неделя)

Багровая мята — 8,7 млн (первая неделя)

На следующий уик-энд российские кинотеатры приготовили хоррор «Проклятие монахини», экшн-комедию «Агент Джонни Инглиш 3.0» с Роуэном Эткинсоном , триллер «Простая просьба», криминальный детектив «Лондонские поля» и еще несколько релизов, которым досталось 500 и меньше копий. Как вы думаете, победит Хищник или злобная нечисть в обличии монахини?

Источники: Бюллетень кинопрокатчика и ЕАИС