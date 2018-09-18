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Бокс-офис России: «Хищник» заманил к себе 900 тысяч зрителей
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Бокс-офис России: «Хищник» заманил к себе 900 тысяч зрителей 

Ivi.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: КиноКадр.ru
Главный новичок недели — фантастический экшн-триллер «Хищник» — оживил российские кинотеатры и заманил на свои сеансы больше девятисот тысяч зрителей, почти половину от двух миллионов, пришедших в кино в эти выходные. Картина Шейна Блэка собрала на старте пятьдесят процентов валовой кассы кинопроката России — 272,8 миллиона, но это все равно меньше, чем ей прогнозировали. «Хищник» недобирает, как и в США.
Свадебная комедия «Счастья! Здоровья!» и драма «Временные трудности», в производстве которых ivi выступил в качестве сопродюсера, собрали 40 и 37,2 миллиона, заняв второе и четвертое место топ-10 соответственно. Сразу после завершения кинотеатрального проката фильмы выйдут на ivi и будут эксклюзивно доступны для наших подписчиков.
Предварительные данные о топ-10 российского бокс-офиса за период с 13 по 16 сентября 2018 года выглядят так:
Хищник — 272,8 млн (первая неделя)
Счастья! Здоровья! — 40 млн (первая неделя)
Великий уравнитель — 39,7 млн (вторая неделя)
Временные трудности — 37,2 млн (первая неделя)
Гоголь. Страшная месть — 33,7 млн (третья неделя)
Большой кошачий побег — 32,4 млн (первая неделя)
Темные отражения — 18,1 млн (вторая неделя)
Альфа — 16,5 млн (четвертая неделя)
История одного назначения — 9,4 млн (вторая неделя)
Багровая мята — 8,7 млн (первая неделя)
На следующий уик-энд российские кинотеатры приготовили хоррор «Проклятие монахини», экшн-комедию «Агент Джонни Инглиш 3.0» с Роуэном Эткинсоном, триллер «Простая просьба», криминальный детектив «Лондонские поля» и еще несколько релизов, которым досталось 500 и меньше копий. Как вы думаете, победит Хищник или злобная нечисть в обличии монахини?
Источники: Бюллетень кинопрокатчика и ЕАИС
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