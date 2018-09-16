Барочная осень в Театре Наталии Сац

25 и 26 сентября старинной испанской оперой-сарсуэлой «Любовь убивает» в Театре Наталии Сац стартует цикл под названием «Барочная осень». В него входят четыре репертуарные постановки Георгия Исаакяна . Именно этот замечательный режиссер вместе с приглашенным маэстро Эндрю Лоуренсом-Кингом, всемирно известным арфистом-виртуозом, основателем ансамбля The Harp Consort, поставил «Любовь убивает» — первую дошедшую до наших дней испанскую оперу 1660 года написания, и «Игру о душе и теле» — Эмилио де Кавальери, первую итальянскую оперу 1600 года создания.

Из спектакля «Игра о душе и теле»

Из спектакля «Альцина»

«Удивительным образом первые образцы оперы как жанра явились величайшими ее вершинами, которые и четыреста лет назад, и сегодня вызывают восхищение, — говорит Георгий Исаакян. — Почему барокко и ренессанс — это последние великие стили? Потому что и ренессанс, и барокко ощущают некую вертикаль мира. Ренессанс ее ощущает как гармоничную вертикаль, барокко ощущает ее как несколько миров, расколовшихся и треснувших, но все равно эти миры еще существуют в присутствии небес. Сейчас, сколько бы мы ни были псевдорелигиозными, мы понимаем, что небеса для нас закрыты. И, по большому счету, все настолько бесполезно в нашей жизни, что только в этой музыке можно найти хоть какое-то оправдание своего бытия. Мы есть разорванные существа на планете, и музыка, музыка ренессанса и барокко, является тем, что может сшить эту разорванность». «Орфей» в Театре Наталии Сац будет идет на итальянском языке с русскими субтитрами.