Первый взгляд: новые кадры 14 сезона «Сверхъестественного»

До премьеры 14 сезона «Сверхъестественного» остается почти месяц, но первое представление о премьерном эпизоде уже можно получить — благодаря новым кадрам, появившимся в сети благодаря CW и Entertainment Weekly.

На новых фото видно, как Сэм переживает из-за исчезновения Дина (даже отрастил бороду, потому что, по словам Джареда Падалеки, его герою «плевать на сон, еду или бритье») — он собирает всех, чтобы найти и спасти Дина. Также видно, что к своей роли сестры Джо вновь вернется супруга Дженсена Эклса, Дэннил, дебютировавшая в финальных эпизодах 13 сезона «Сверхъестественного».

Премьера 14 сезона, тем временем, состоится 11 октября.

попкорнnews