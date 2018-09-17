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Первый взгляд: новые кадры 14 сезона «Сверхъестественного»
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Первый взгляд: новые кадры 14 сезона «Сверхъестественного» 

Попкорн News 39 минут назад
Фото: Попкорн News
До премьеры 14 сезона «Сверхъестественного» остается почти месяц, но первое представление о премьерном эпизоде уже можно получить — благодаря новым кадрам, появившимся в сети благодаря CW и Entertainment Weekly.
На новых фото видно, как Сэм переживает из-за исчезновения Дина (даже отрастил бороду, потому что, по словам Джареда Падалеки, его герою «плевать на сон, еду или бритье») — он собирает всех, чтобы найти и спасти Дина. Также видно, что к своей роли сестры Джо вновь вернется супруга Дженсена Эклса, Дэннил, дебютировавшая в финальных эпизодах 13 сезона «Сверхъестественного».
Премьера 14 сезона, тем временем, состоится 11 октября.
попкорнnews
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