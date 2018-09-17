Кто родился 17 сентября

А еще в этот день родились:

6 октября 2016 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. 10 сентября 2017 года одержал победу на выборах губернатора Калининградской области.

Абдулкадер Камиль Мохамед (67 лет), премьер-министр Джибути. Возглавлял национальное агентство, управляющее водными ресурсами страны, министерство земледелия, животноводства, морских и водных ресурсов, был министром национальной обороны. Неоднократно избирался депутатом Национального собрания (парламента) страны. В 2013 году был назначен премьер-министром Джибути.

Нарендра Моди (68 лет), премьер-министр Индии. В течение многих лет занимал пост главного министра штата Гуджарат. В 2014 году был избран премьер-министром страны.

Автор 15 книг на социально-политические и религиозные темы, сборников рассказов и стихов на языке гуджарати.

Владимир Валентинович Меньшов (79 лет), актёр и режиссёр. Народный артист РСФСР. Был актером драматического театра в Ставрополе. В 1972 году дебютировал в кино в главной роли в картине «Человек на своём месте». Всего Владимир Меньшов снялся в около 100 фильмах и сериалах, среди которых «Где находится Нофелет?», «Ночной дозор», «Диверсант», «Ликвидация», «Легенда №17» и др.

Режиссерский дебют Владимира Меньшова состоялся в 1976 году музыкальным фильмом «Розыгрыш». Режиссер снял около 10 картин, среди которых «Любовь и голуби», «Ширли-мырли» и др. Его фильм «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Руководил созданием самолетов: Ил-96-300, Ил-96-М/Т, Ил-76МФ, Ил-114. Принимал участие в создании самолета для президента РФ — Ил-96-300ПУ.

Основоположник современной космонавтики. Учёный занимался теорией движения реактивных аппаратов и предложил ряд схем ракет дальнего действия и ракет для межпланетных путешествий. Он первым в мире высказал идею создания околоземных станций как искусственных поселений, использующих энергию Солнца, и промежуточных баз для межпланетных сообщений.