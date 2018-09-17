Кто родился 17 сентября 

Константин Иосифович Косачёв (56 лет), председатель Комитета Совета Федерации по международным делам. Работал в министерстве иностранных дел, был заместителем руководителя секретариата премьер-министра РФ. Избирался депутатом Государственной Думы III, IV, V и VI созывов. Являлся заместителем председателя ПАСЕ. Возглавлял Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. В 2014-2015 годах представлял в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Чувашской Республики, а с сентября 2015 года — исполнительный орган государственной власти Республики Марий Эл.
А еще в этот день родились:
Антон Андреевич Алиханов (32 года), губернатор Калининградской области. Работал в Министерстве юстиции РФ, Министерстве промышленности и торговли РФ. В должности заместителя председателя правительства Калининградской области курировал вопросы экономики, сельского хозяйства и промышленности. Возглавлял администрацию особой экономической зоны в Калининградской области, был временно исполняющим обязанности председателя правительства региона.
6 октября 2016 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. 10 сентября 2017 года одержал победу на выборах губернатора Калининградской области.
Абдулкадер Камиль Мохамед (67 лет), премьер-министр Джибути. Возглавлял национальное агентство, управляющее водными ресурсами страны, министерство земледелия, животноводства, морских и водных ресурсов, был министром национальной обороны. Неоднократно избирался депутатом Национального собрания (парламента) страны. В 2013 году был назначен премьер-министром Джибути.
Нарендра Моди (68 лет), премьер-министр Индии. В течение многих лет занимал пост главного министра штата Гуджарат. В 2014 году был избран премьер-министром страны.
Автор 15 книг на социально-политические и религиозные темы, сборников рассказов и стихов на языке гуджарати.
Владимир Валентинович Меньшов (79 лет), актёр и режиссёр. Народный артист РСФСР. Был актером драматического театра в Ставрополе. В 1972 году дебютировал в кино в главной роли в картине «Человек на своём месте». Всего Владимир Меньшов снялся в около 100 фильмах и сериалах, среди которых «Где находится Нофелет?», «Ночной дозор», «Диверсант», «Ликвидация», «Легенда №17» и др.
Режиссерский дебют Владимира Меньшова состоялся в 1976 году музыкальным фильмом «Розыгрыш». Режиссер снял около 10 картин, среди которых «Любовь и голуби», «Ширли-мырли» и др. Его фильм «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Виктор Владимирович Ливанов (1943-2014), российский авиаконструктор. Много лет проработал на Московском машиностроительном заводе им. С. В. Ильюшина (ныне — Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина), прошел путь от инженера-технолога до генерального директора — генерального конструктора.
Руководил созданием самолетов: Ил-96-300, Ил-96-М/Т, Ил-76МФ, Ил-114. Принимал участие в создании самолета для президента РФ — Ил-96-300ПУ.
Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935), учёный и изобретатель.
Основоположник современной космонавтики. Учёный занимался теорией движения реактивных аппаратов и предложил ряд схем ракет дальнего действия и ракет для межпланетных путешествий. Он первым в мире высказал идею создания околоземных станций как искусственных поселений, использующих энергию Солнца, и промежуточных баз для межпланетных сообщений.