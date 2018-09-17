Кристина Асмус едет в Ярославль открывать фестиваль

Кристина играет в спектакле «Утиная охота»

Актриса Кристина Асмус выложила у себя в инстаграме фото из вагона поезда Москва — Ярославль.

— Еду открывать свой театральный сезон спектаклем «Утиная охота», который мы играем в рамках Волковского фестиваля, — написала Кристина.

Сегодня спектакль Московского театра имени Ермоловой «Утиная охота» в постановке Евгения Марчелли откроет XIX Волковский фестиваль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 16 Сен 2018 в 10:56 PDT 18 сентября один из старейших театров России — Саратовский государственный академический театр драмы имени Слонова покажет «Живой труп». В этот же день начинается международная программа фестиваля. Эстонский «R. A. A. A. M» представит постановку Дамира Салимзянова «Сейчас нет времени для любви» по пьесе Гильерме Фигейредо. 19 сентября актёре Волковского театра покажут премьеру «Нам не страшен серый волк» по пьесе Эдварда Олби . 20 сентября на основной сцене Санкт-петербурский театр имени Ленсовета представит «Гамлета», а на камерной сцене зрители увидят «Кармен» в исполнении Вологодского театра кукол «Теремок». 21 сентября на большой сцене — «Зулейха открывает глаза» Башкирского театра, на камерной сцене Анатолий Кот покажет моноспектакль «Записки сумасшедшего». 22 сентября Кабардинский театр представит спектакль о молодости Ивана Грозного «Орёл и орлица». Закрытие фестиваля состоится 23 сентября премьерой Волковского театра «Шесть персонажей в поисках автора».