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Все о мультфильме «Следующее поколение» за 1 минуту
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Все о мультфильме «Следующее поколение» за 1 минуту 

Tlum.ru 2 часа назад
Фото: Tlum.ru
7 сентября на Netflix вышел свежий оригинальный анимационный проект, и не очередной сериал, а красивейший полнометражный мультфильм «Следующее поколение» («Next Gen»). Над ним трудились аниматоры из США, Канады и Китая, а также причастные к «Девять» и нашей «Маше и Медведю» сценаристы.
Завязка очень простая: мрачная девочка-подросток заводит дружбу с особым (читай — живым) роботом, вместе они останавливают восстание машин и попутно решают проблемы одиночества и неприятия. Мультфильм получился невероятно зрелищным, в меру захватывающим и однозначно достойным просмотра, пусть и несколько вторичным — тут должны быть названы «Стальной гигант», «ВАЛЛ-И» и «Город героев». Вспомнили эти мультфильмы? Теперь смотрите наш минутный видеообзор!
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