5 вечеров в Екатеринбурге: болеем за «Урал», подпеваем Лепсу и идём на стендап

В Екатеринбурге на этой неделе пройдёт сразу несколько событий, которые помогут сбежать подальше от подкрадывающейся осенней хандры.

Чего стоят только концерты Григория Лепса , Линды и группы Jane Air. Ну, а для тех, кому музыкальные вечера не кажутся лучшим способом провести время, найдутся и другие варианты.

Например, можно поболеть за родной «Урал» на очередном матче чемпионата страны или от души посмеяться на концерте стендап-комиков.

Внимательно изучайте наш обзор и решайте, как провести каждый из вечеров этой недели.

Понедельник, 17 сентября Присоединяемся к фестивалю кукольников

В Екатеринбурге 14 сентября открылся международный фестиваль кукольных театров «Петрушка Великий». В Екатеринбург приехали 150 артистов из разных городов России и пяти других стран. Ещё два дня они будут показывать свои работы, как минимум одну из которых точно стоит увидеть.

А как открывался фестиваль — смотрите в нашем фоторепортаже.

Где: Театр кукол (ул. Мамина-Сибиряка, 143) Когда: с 14 по 18 сентября, полную программу фестиваля можно найти здесь Сколько стоит: вход свободный Возрастное ограничение: 0+

Поём про рюмку водки на столе и жизнь в Лондоне

Григорий Лепс на этой неделе даст два концерта в Екатеринбурге. Один из них пройдёт в понедельник. Не лучший день недели, чтобы слушать про рюмку водки на столе, но пропускать такой концерт точно не стоит.

В программе — самые известные и любимые песни: «Лондон», «Настоящая женщина», «Самый лучший день», «Зеркала», «Водопадом» и «Рюмка водки».

Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2) Когда: 17 и 19 сентября с 19:00 Сколько стоит: от 2000 рублей Возрастное ограничение: 6+

Держим кулачки за «Урал»

Футбольный клуб «Урал» в этом сезоне пока одержал только одну победу, но преданные болельщики продолжают ходить на стадион в надежде на лучшее. В этот понедельник «шмели» сыграют с футболистами из «Ростова».

Приходите поддержать клуб на «Екатеринбург Арену», а если не получится, следите за ходом матча на E1.RU.

Где: «Екатеринбург Арена» (ул. Репина, 5) Когда: 17 сентября с 19:30 Сколько стоит: от 100 до 5000 рублей Возрастное ограничение: 0+

Восхищаемся стихами молодых поэтов

В начале этой недели в Екатеринбурге презентуют сборник молодых поэтов города. Называется он весьма необычно — «Йети с Исети», а инициатором его создания стал проект ZARIFMUI.

«Предлагаю вам просто познакомиться с нашими «йети». Почему «йети»? Всё предельно просто. Все знают, что они есть, екатеринбургские поэты, но кто их видел? Но, честно говоря, мне этот образ показался вполне сносным, поэтому конечная версия сборника осталась именно такой», — вот так авторы объясняют странное название. Про Исеть-то уж точно ничего пояснять не нужно.

Где: библиотека им. В. Г. Белинского (ул. Белинского, 15) Когда: 17 сентября с 18:00 Сколько стоит: вход свободный, справки по телефону +7 (343) 371-26-48 Возрастное ограничение: 0+

Вторник, 18 сентября

Слушаем классику рока и классику в рок-обработке

Уникальный проект виртуоза-скрипача Александра Рассказова «Красная скрипка» представит в Театре эстрады программу «Скрипка мания».

На сцене театра в рок-обработке прозвучат произведения Чайковского, Сен-Санса и многих других выдающихся композиторов, а также хиты мировой рок-музыки: Scorpions, Queen, Deep Purple, Apocalyptica, Rammstein.

Где: Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15) Когда: 18 сентября с 19:00 Сколько стоит: от 300 до 700 рублей Возрастное ограничение: 12+

Среда, 19 сентября Вникаем в философские тексты Линды

Уникальная и неповторимая Линда, о которой долгое время никто не слышал, вернулась на сцену и приезжает в Екатеринбург с концертом.

Линда снова откроет поклонникам свой безграничный философско-творческий мир и зарядит их своей энергетикой. Пропускать такое точно не стоит, ведь неизвестно, когда ещё удастся побывать на её живом концерте.

Где: «Максимилианс» (ул. Куйбышева, 44д) Когда: 19 сентября с 20:00 Сколько стоит: от 1000 до 2000 рублей Возрастное ограничение: 18+

Болтаем с музыкантами про их творения

В эту среду в «Урале» будут «играть — шуметь — шептать» резиденты «Другого оркестра» — Pincode Ensemble. Но форма концерта будет весьма нетрадиционной: слушатели и музыканты смогут высказать и обсудить всю музыку, которая прозвучит в этом концерте.

Здесь композитор сможет понять, получилось ли у него донести какую-то идею до слушателя, а слушатель получит ответы на любые вопросы не только от музыкантов, но и от композиторов.

Где: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3) Когда: 19 сентября с 19:30 Сколько стоит: от 300 рублей Возрастное ограничение: 16+

Пробуем фермерские продукты (на правах рекламы)

Российские фермеры представят свою продукцию на XIX специализированной выставке «Агрофорум». В мероприятии примут участие сотни представителей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности со всей России и из стран ближнего зарубежья.

На выставке будут представлены выращенные на Урале свежие фрукты и овощи, продукция перерабатывающей промышленности, материалы и инструменты для переработки, упаковки и хранения, сельскохозяйственная техника и минеральные добавки для растений.

Посетители смогут продегустировать и приобрести мясные изделия, овощную продукцию, сыры, кондитерские и хлебобулочные изделия. Для всех желающих пройдут мастер-классы по выпечке кексов, семинары для садоводов-любителей, научная конференция по развитию сельского хозяйства, а также Уральский чемпионат бариста и розыгрыш призов.

Где: МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (Экспо-бульвар, 2), павильон 3 Когда: с 19 по 21 сентября, с 10:00 до 17:00 Сколько стоит: вход свободный Возрастное ограничение: 12+

Четверг, 20 сентября Смотрим фильм, деньги на который собирали всем миром

В Екатеринбурге состоится премьера фильма учеников Николая Коляды , деньги на который собрали посредством краудфандинга. Главной героине 18 лет. Она сбежала из дома. Вернулась в город своего детства, где живет ее дед. Она взрослая. Она даже влюбляется в местного музыканта Борю. Она не помнит своего детства. Забыла этот город. Но город помнит ее. Всё в этом городе помнит Варю такой, какой она была раньше. Она хочет украсть деньги у своего деда и поехать дальше. Но каждый раз, когда она идет на станцию, что-то не дает ей уехать.

Где: «Дом кино» (ул. Луначарского, 137) Когда: 20 сентября с 19:00 Сколько стоит: вход свободный Возрастное ограничение: 12+

Пятница, 21 сентября Смеемся вместе с белорусскими комиками

В пятницу в Екатеринбурге выступят два резидента проекта Stand Up на ТНТ Слава Комиссаренко и Ваня Усович. Два добрых и смешных белоруса расскажут о том, что их беспокоит, бесит, забавляет и радует.

Они посмеются сами и заставят смеяться весь зал.

Где: ДК железнодорожников (ул. Челюскинцев, 102) Когда: 21 сентября с 19:00 Сколько стоит: от 800 до 2800 рублей Возрастное ограничение: 18+

Открываем сезон вечеринок

21 сентября концерт-холл «Свобода» снова распахнёт свои двери для вечеринок и концертов. Владельцы клуба подлатали стены, обновили запасы и пригласили крутых музыкантов, чтобы отметить новый сезон веселья.

Главным героем этой пятницы станет питерская группа Jane Air, которая выступит в «Свободе» с двухчасовым сетом.

Где: концерт-холл «Свобода» (пер. Центральный Рынок, 6) Когда: 21 сентября с 22:00 Сколько стоит: от 370 рублей Возрастное ограничение: 18+

Больше интересных событий вы можете найти в нашем разделе «Афиша» и в календаре гастролей на сентябрь.