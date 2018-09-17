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В Саратове мемориал Олегу Табакову не откроют из-за дождя
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В Саратове мемориал Олегу Табакову не откроют из-за дождя 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
В Саратове во второй раз переносят открытие мемориальной доски Олегу Табакову. В этот раз из-за дождя. Организаторы пока не называют точную дату и время торжественной церемонии открытия, о ней сообщат дополнительно. Известно лишь то, что мероприятие запланировано на открытой площадке у школы №18 по адресу: улица Рахова, 124. Памятная табличка появится на фасаде здания.
Стоит отметить, что один мемориал в память о знаменитом земляке уже открыли на фасаде Дворца творчества детей и молодежи. Олег Табаков — советский и российский актер и режиссер театра и кино, педагог. Народный артист СССР, лауреат множественных Государственных премий, полный кавалер ордена «За за услуги перед Отечеством», почетный гражданин города Саратова Олег Табаков ушел из жизни на 83-м году жизни 12 марта 2018 года.
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