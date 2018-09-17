Новый выход: Кристен Стюарт и Стелла Максвелл в Торонто 

В Торонто завершился кинофестиваль, на котором Кристен Стюарт (28) представляла фильм закрытия «Иеремия Терминатор ЛеРой» о писательнице Лоре Альберт, которая пишет свою новую книгу от имени несчастного Джеремаи Терминатора ЛеРоя.
https://youtu.be/wvMja-moAlE
Роман становится очень популярным, и теперь Альберт должна представить миру несуществующего ЛеРоя.
Вчера Кристен и Стеллу Максвелл (28) видели в аэропорту, пара улетала из Канады. Они шли к своему самолету в сопровождении телохранителя и что-то активно обсуждали.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-vyhod-kristen-styuart-i-stella-maksvell-v-toronto/