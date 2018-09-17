Джейми Ли Кертис на свежих кадрах «Хэллоуина»

Студии Universal Pictures и Blumhouse Productions поделились новыми кадрами из предстоящего слэшера Дэвида Гордона Грина «Хэллоуин».

На этот раз старшая Строд окажется не такой уж беззащитной, все эти годы она ждала и готовилась к неизбежной встрече с Майерсом. Кто кого напугает на этот раз, узнаем в кинотеатрах с 18 октября.

Напомним, что предстоящий хоррор является прямым продолжением «Хэллоуина» 1978 года, игнорируя события всевозможных сиквелов. Кстати, Джон Карпентер взял на себя не только обязанности исполнительного продюсера, но и выступил креативным консультантом проекта.