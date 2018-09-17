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Джейми Ли Кертис на свежих кадрах «Хэллоуина»
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Джейми Ли Кертис на свежих кадрах «Хэллоуина» 

Киноафиша 28 минут назад
Фото: Киноафиша
Студии Universal Pictures и Blumhouse Productions поделились новыми кадрами из предстоящего слэшера Дэвида Гордона Грина «Хэллоуин».
Джейми Ли Кертис спустя 40 лет вернулась к роли Лоры Строд, принесшей ей мировую известность. Маньяка в маске Майка Майерса, терроризировавшего девушку, вновь сыграл Ник Касл. Помимо актеров из оригинальной ленты Джона Карпентера 1978 года в новом «Хэллоуине» появятся дочь и внучка Лоры в исполнении Джуди Грир и Энди Мэтичак.
На этот раз старшая Строд окажется не такой уж беззащитной, все эти годы она ждала и готовилась к неизбежной встрече с Майерсом. Кто кого напугает на этот раз, узнаем в кинотеатрах с 18 октября.
Напомним, что предстоящий хоррор является прямым продолжением «Хэллоуина» 1978 года, игнорируя события всевозможных сиквелов. Кстати, Джон Карпентер взял на себя не только обязанности исполнительного продюсера, но и выступил креативным консультантом проекта.
Елизавета Бережная
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