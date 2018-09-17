Домовые, Каштанка, смышленый мальчик: что готовит немецкий сезон фестиваля «Гаврош»

«Снежная королева»

Дата: 21 и 22 сентября

Время: 19:00 Место: Театриум на Серпуховке (Павловская улица, дом 6)

Возрастное ограничение: 6+

Дюссельдорфский театр Junges Schauspiel, успешно гастролирующий по всему миру, покажет спектакль об отважной девочке Герде, ее брате Кае и жестокой Снежной королеве. В основе знаменитая сказка Ганса Христиана Андерсена. Максимально просто и доходчиво режиссер Кристо Шагор рассказывает о храбрости и настоящей дружбе.

Синхронный перевод спектакля на русский язык можно будет услышать с помощью специальных аппаратов, которые гостям раздадут под залог документа перед началом показа.

«Домовые»

Дата: 29 и 30 сентября

Время: 12:00, 14:00, 15:00, 16:30 Место: театр «Мост» (Большая Садовая улица, дом 6)

Возрастное ограничение: 4 +

Театр из Берлина o. N. — это ассоциация актеров, кукольников, режиссеров, музыкантов и писателей. Для фестиваля «Гаврош» они выбрали кукольный спектакль «Домовые» по одноименной сказке братьев Гримм. Главная героиня Фрау Дизелотте вспоминает, как в детстве больше всего любила слушать сказку о домовых, которые ночью приходили в мастерскую бедного сапожника, чтобы помочь ему.

Основанный в 1979–1980 годах, этот театр стал первым независимым в ГДР. В его репертуаре постановки для зрителей разных возрастов.

«Маленькая история»

Дата: 29 и 30 сентября

Время: 11:00, 12:00, 13:00, 15:00 и 17:00 Место: Театр имени Моссовета, (Большая Садовая улица, дом 16, строение 1)

Возрастное ограничение: 0+

«Маленькая история» — еще один спектакль театра o. N., на этот раз без слов. Постановка представляет собой своеобразную игру с предметами: бумага, игрушки и другие вещи находятся в беспорядке, но затем актеры (в числе которых режиссер Аня Михаэлис) начинают складывать из них удивительные картины, рассказывающие о счастье и нежности.

«Карнавал животных»

Дата: 28 и 29 сентября

Время: 11:00, 14:00, 18:30 Место: Театр имени Евгения Вахтангова, (улица Арбат, дом 26)

Возрастное ограничение: 6+

Необыкновенные приключения, превращения, попугаи, лягушки, мыши и другие животные — все это ждет зрителей на спектакле, который представят художник Йоахим Торбан и рассказчик Тристан Фогт из театра Thalias Kompagnons. Его создали 25 лет назад, и сегодня он пользуется огромной популярностью в Германии. Все действия на сцене будут сопровождаться музыкой французского композитора Камиля Сен-Санса

Музыкальную шутку «Карнавал животных» Сен-Санс придумал в 1886 году. В этом произведении можно обнаружить множество аллюзий на другие всемирно известные шедевры. Сегодня эту его работу называют «великой зоологической фантазией».

«Каштанка»

Дата: 28, 29 и 30 сентября

Время: 12:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 18:00 Место: Театриум на Серпуховке (Павловская улица, дом 6)

Возрастное ограничение: 6+

Театр Mummpitz обратился к русской классике. Артисты готовятся показать музыкально-драматический спектакль по рассказу Антона Чехова . Во время действия музыканты будут играть на контрабасе, трубе, скрипке. Дети узнают о маленькой собаке, которую потерял столяр. Ее подобрал незнакомец, в доме которого уже жили кот, гусь и свинья. Затем он стал учить собаку цирковым трюкам.

Артисты Mummpitz часто привлекают в свои проекты детей. Ученики многих школ и клубов представляют в театре свои творческие образовательные работы.

«Конрад, или Ребенок из консервной банки»

Дата: 28 и 29 сентября

Время: 12:00, 15:00 и 19:00 Место: Театриум на Серпуховке (Павловская улица, дом 6)

Возрастное ограничение: 7+

Вместо заказанной посылки фрау Бартолотти получает мальчика Конрада, доставленного в консервной банке, — так начинается спектакль, привезенный на фестиваль берлинским Theater an der Parkaue. Мальчик оказался очень смышленым, воспитанным и сразу же завоевал сердца обитателей дома. Спектакль покажут с синхронным переводом на русский язык. Режиссер — Аксель Раниш, который снял комедию «Я чувствую себя на дискотеке» и драму «Розовые дети».

Theater an der Parkaue — самый маленький государственный театр в Берлине. При этом он занимает важное место среди национальных детских театров благодаря педагогическим проектам и фестивалям. В его репертуаре постановки по мифам, классике, а также современные пьесы.

«Легенда о мертвом солдате»

Дата: 27 сентября

Время: 19:00 Место: Театриум на Серпуховке (Павловская улица, дом 6)

Возрастное ограничение: 12+

Свой спектакль покажет и московский центр образования «Класс-центр». Хоррор для детей «Легенда о мертвом солдате» поставили по балладам Курта Вайля и пьесе Бертольда Брехта «Барабаны в ночи», впервые опубликованной в 1923 году. Режиссер — Олег Долин . В постановке будет участвовать настоящий оркестр. А еще гостей ждут песни и танцы.

«Механичеcкий балет»

Дата: 21 и 22 сентября

Время: 12:00, 16:00 и 18:00 Место: Театриум на Серпуховке (Павловская улица, дом 6)

Возрастное ограничение: 6+

Независимая театральная труппа Theater Der Klange ставит перед собой цель экспериментировать с новыми мультимедийными сценическими формами. В 1987 году они возродили спектакль «Механичеcкий балет», созданный в 1923-м Куртом Шмидтом и Георгом Телчером. Шмидт и Телчер показали свою постановку всего два раза: в Йене и Берлине.

Обновленный пятиактный спектакль сопровождается музыкой для рояля, барабанов и тромбона. Под нее на сцене словно оживают яркие плоские геометрические фигуры. В общей сложности Theater Der Klange показал спектакль около 200 раз.

«Платформа»

Дата: 23 сентября

Время: 14:00, 18:30 Место: Театриум на Серпуховке (Павловская улица, дом 6)

Возрастное ограничение: 13+

«Платформа» — это совместный проект театра Strahl (Берлин) и De Dansers (Утрехт). Два музыканта инди-рок-группы La Corneille и четыре танцовщика познакомят гостей с современной хореографией. Лидер группы Гай Корней получил за эту работу «Золотого сверчка» — высшую государственную награду Нидерландов в сфере детского и молодежного театра.

Театр Strahl ставит современные танцевальные спектакли с 2013 года. Туда часто приглашают постановщиков и из других стран. В репертуаре классика в современной редакции.

«Под водой — прощальная вечеринка»

Дата: 22 и 23 сентября

Время: 13:00, 16:00, 17:00 Место: Театр имени Евгения Вахтангова, (улица Арбат, дом 26)

Возрастное ограничение: 14+

Кукольный театр Figuren Theater Tübingen использует приемы театра объектов и элементы драмы. Артисты пытаются выйти за пределы общепринятых направлений, обращаясь к изобразительному искусству и музыке. Еще они создают спектакли для других театров и снимают короткометражные фильмы для каналов культуры.

В Москву театр привезет постановку без слов «Под водой — прощальная вечеринка». Этот спектакль называют «путешествием за границы реальности».

Подробное расписание спектаклей можно посмотреть на официальном сайте.