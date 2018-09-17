Post Malone проклят: названа причина черной полосы в жизни рэпера

Авария, ограбление, взрыв шин на самолете — за последний месяц у Post Malone душа уходила в пятки, как минимум, трижды. Остин (настоящее имя рэпера) и сам догадался, что таких совпадений не бывает, и шутливо написал в своем Твиттере: «Наверное, Бог меня ненавидит».

Издание TMZ добыло доказательства того, что Пост не так уж далек от истины. На видео Post Malone и его приятель, известный любитель паранормального Зак Баганс, балуются с настоящей Шкатулкой Диббука — и это может быть объяснением того, почему жизнь Остина стала напоминать «Пункт назначения». О шкатулке проклятий шесть лет назад был снят одноименный фильм. Как уверяют создатели, основан он был на реальных событиях — хозяин коробки купил ее на распродаже, а после ее открытия его жизнь стала адом. Его дом чуть не сгорел, близкие умирали, а сам мужчина страдал от серьезных болезней. Кстати, во время съемок хоррора по неизвестной причине загорелся склад, в котором хранилась бутафорская шкатулка проклятий, а на площадке взрывалась техника и происходили необъяснимые вещи. Настолько же необъяснимые, как нынешние «33 несчастья» в жизни Post Malone.

22 августа частный самолет, на борту которого находился Остин, совершил экстренную посадку из-за взорвавшихся во время вылета шин. Спустя две недели, 7 сентября, музыкант попал в аварию — в его Rolls-Royce на полном ходу врезалась неожиданно возникшая машина. Через пару дней вооруженные грабители совершили попытку ограбить дом рэпера, но не учли, что недавно он сменил место жительства — вероятно, это спасло его от худшего сценария.