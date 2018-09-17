Ещё
Post Malone проклят: названа причина черной полосы в жизни рэпера
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Временные трудности
Мелодрама
Купить билет
Большой кошачий побег
Мультфильм
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет

Post Malone проклят: названа причина черной полосы в жизни рэпера 

Super.ru 1 час назад
Фото: Super.ru
Авария, ограбление, взрыв шин на самолете — за последний месяц у Post Malone душа уходила в пятки, как минимум, трижды. Остин (настоящее имя рэпера) и сам догадался, что таких совпадений не бывает, и шутливо написал в своем Твиттере: «Наверное, Бог меня ненавидит».
Издание TMZ добыло доказательства того, что Пост не так уж далек от истины. На видео Post Malone и его приятель, известный любитель паранормального Зак Баганс, балуются с настоящей Шкатулкой Диббука — и это может быть объяснением того, почему жизнь Остина стала напоминать «Пункт назначения». О шкатулке проклятий шесть лет назад был снят одноименный фильм. Как уверяют создатели, основан он был на реальных событиях — хозяин коробки купил ее на распродаже, а после ее открытия его жизнь стала адом. Его дом чуть не сгорел, близкие умирали, а сам мужчина страдал от серьезных болезней. Кстати, во время съемок хоррора по неизвестной причине загорелся склад, в котором хранилась бутафорская шкатулка проклятий, а на площадке взрывалась техника и происходили необъяснимые вещи. Настолько же необъяснимые, как нынешние «33 несчастья» в жизни Post Malone.
22 августа частный самолет, на борту которого находился Остин, совершил экстренную посадку из-за взорвавшихся во время вылета шин. Спустя две недели, 7 сентября, музыкант попал в аварию — в его Rolls-Royce на полном ходу врезалась неожиданно возникшая машина. Через пару дней вооруженные грабители совершили попытку ограбить дом рэпера, но не учли, что недавно он сменил место жительства — вероятно, это спасло его от худшего сценария.
Super.ru: последние новости
Роберт Паттинсон использует ботокс, чтобы снова сыграть Эдварда Каллена Backstage: Кассель, Портман и Камбербэтч в фоторепортаже с Венецианского фестивалья Backstage: Кассель, Портман и Камбербэтч в лучшем фоторепортаже с Венецианского фестиваля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры и актрисы, которые снимались пьяными11
Фильмы, просмотр которых в СССР не одобряли
Чем закончились любимые сериалы3
Почему Татьяну Веденееву называли бездарной4
За что хотели убить Марка Бернеса воры в законе4
Видео
03:05
Создатели «Венома» отказались от «взрослого» рейтинга
Фильмы
01:55
Монеточка побывала на «Поле чудес» и подарила Якубовичу куклу вуду
ТВ
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
12:33
Самые глупые суперзлодеи
Фильмы
02:54
Почему Татьяну Веденееву называли бездарной
Фильмы Актеры
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
01:00
Откровенное интервью оскандалившейся Шукшиной
Актеры
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
Кинофраншизы, которые так и не состоялись
Актеры Фильмы
08:18
Кто спел за Фараду неаполитанскую песню
Актеры Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение