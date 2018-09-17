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Жена Вуди Аллена впервые прокомментировала секс-скандал вокруг режиссера
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Жена Вуди Аллена впервые прокомментировала секс-скандал вокруг режиссера 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Benoit Tessier/Reuters
Жена режиссера Вуди Аллена Сун-И Превен впервые высказалась насчет секс-скандала вокруг супруга, передает New York Magazine.
В беседе с изданием Превен рассказала о своей приемной матери Мие Фэрроу и Аллене, который женился на Фэрроу, но позже завел отношения с ней и женился на Превен в 1997 году, когда ей было 27 лет, а ему — 62. По словам Сун-И, она никогда не думала о Вуди Аллене как об отце, а Миа Фэрроу была далека от образа идеальной матери.
"То, что произошло с Вуди — это так печально, так несправедливо. Миа воспользовалась движением #MeToo и выставила Дилан жертвой", — прокомментировала Сун-И утверждения другой приемной дочери Фэрроу Дилан, в 2014 году рассказавшей, что Вуди Аллен совершал с ней действия сексуального характера, когда ей было 7 лет.
Отношения с Фэрроу Превен вспоминает как наполненные унижением. Фэрроу писала слова на ее руках, переворачивала вверх ногами для «стимуляции умственной деятельности», бросала в воду, которой Сун-И боялась.
Также Сун-И Превен утверждает, что ее отношения с Вуди Алленом были платоническими, пока она не пошла в колледже. «Я чувствовала себя значимой», — говорит она.
Ранее стало известно, что Вуди Аллен впервые за несколько десятилетий сделает паузу в кинематографической карьере.
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