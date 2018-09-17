Елизавету Боярскую назвали лучшей актрисой

В Иванове прошел фестиваль пилотных серий новых телесериалов «ПИЛОТ», на котором телеканал НТВ представил детектив Валерия Тодоровского «Ворона». Главную роль в нем играет Елизавета Боярская. Члены жюри по достоинству оценили новую роль Елизаветы, удостоив ее премии в номинации «Лучшая актриса».

В картине, которую этой осенью покажет телеканал НТВ, Лиза Боярская сыграла следователя Анну Воронцову.

— Я искренне полюбила Анну Петровну Воронцову, потому что я с самого начала по-настоящему очаровалась сценарием, с первого прочтения я была втянута в эту историю, и мне безумно понравилась подробность и глубина ее характера, — говорит Елизавета Боярская. — Она сложный и многогранный человек, непростая девушка с таким количеством внутренних нарывов и комплексов, желаний, нереализованных мечтаний, что мне сразу показалось, что это будет очень интересно воплощать. Так и оказалось. Мне было очень интересно погружаться во всю следовательскую деятельность: были разговоры с настоящими следователями, подробное изучение профессии, походы к патологоанатому, к судмедэксперту. Я узнавала все подробности. Затем были репетиции, а потом непосредственно съемки. Замечательные питерские партнеры, чудесные режиссеры-дебютанты — Оля Ангелова и Женя Сосницкий. Женя Коробцов — прекрасный оператор. Классная группа питерская! Это было такое наслаждение — создание этого персонажа, этого человека, которого я очень сильно полюбила! Я за нее болела все это время, переживала. Я очень рада, что получила эту премию. Было очень неожиданно и очень приятно. Надеюсь, что и телезрители тепло примут нашу картину и полюбят. И надеюсь, что у картины будет продолжение.

По сюжету героиня Елизаветы Боярской Анна Воронцова в течение трех недель отказывается возбуждать дело о пропаже известного богемного фотографа. Характер, к слову сказать, у Анны неуживчивый и вредный, за что ее называют «Ворона». Она знает, что с ним не первый раз случается такое, он любит пропадать на какое-то время, а потом возвращаться. Но в этот раз все пошло не так и фотограф погибает. Воронцова чувствует свою вину за случившееся и решает во что бы то ни стало разобраться в ситуации.