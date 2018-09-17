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В Самаре пройдет презентация новой книги писателя Андрея Олеха
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В Самаре пройдет презентация новой книги писателя Андрея Олеха 

Волга Ньюс 1 час назад
Автор завершил трилогию о Безымянке историей о 90-х. Вслед за романами «Безымянлаг» (2016) и «Улица Свободы» (2017) в издательстве ЭКСМО вышла книга «Обмен и продажа» (2018). Роман описывает события зимы 1994–1995 годов. Местом действия трех судеб стали пункты обмена и продажи на пл. Кирова.
"Как и предыдущие книги, «Обмен и продажа» — самостоятельное произведение, тем не менее, все они тесно связаны в трилогию, — рассказывает Андрей Олех, — их объединяет не только история Безымянки длинною в 50 лет, общие герои и сквозные сюжеты, но и множество деталей и образов".
Приобрести новый роман можно будет в конце сентября, а пока автор приглашает всех желающих на творческую встречу, которая состоится в галерее «Новое пространство» 20 сентября, в 18:00 по адресу пр. Ленина, 14а. На встрече Андрей Олех расскажет об истории Безымянки, эволюции образов в трилогии, а также поделится методами писательского творчества и подробнее раскроет процесс создания текста.
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