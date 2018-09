Премьеры недели: 5 новых сериалов с 17 по 23 сентября

Во-первых, о продолжениях: 23 сентября стартует 2-ой сезон сериала «9−1−1».

А теперь перейдем к премьерам недели.

Соболезную вашей утрате / Sorry for Your Loss

Facebook Watch, США Дата премьеры: 18 сентября

В ролях: Элизабет Олсен, Йован Адепо, Мамуду Ати, Джанет МакТир, Келли Мари Трэн, Аиша Альфа

Сюжет сконцентрирован на недавно овдовевшей Ли Шоу. Девушка всеми силами пытается пережить утрату: ходит в новые места, пробует знакомиться с новыми людьми, посещает группу психологической поддержки. Но боль потери, давящее чувство одиночества и абсолютное безразличие близких все больше угнетает героиню.

Мужчина нарасхват / Playing for Keeps

Network Ten, Австралия

Дата премьеры: 18 сентября

В ролях: Мадлен Уэст, Сеселия Питерс, Энни Мэйнард, Изабелла Джовинаццо, Джереми Линдсэй Тейлор, Кевин Хофбауэр

Молодая пара переезжает в Мелвин. Он — многообещающий футболист профессиональной лиги. Она — обычная учительница. Чтобы спортсмен получил выгодный контракт, ему следует не только хорошо играть, но и встречаться со светской львицей. Жены игроков команды с радостью берутся за «переделку» училки-простушки. Правда, последняя этому не очень рада.

Мне неловко / I Feel Bad NBC, США Дата премьеры: 19 сентября

В ролях: Пол Адельштейн, Эйслинг Беа, Сарайю Блю, Джеймс Бакли, Зак Черри, Чип Чинери

Эмет старается быть идеальной во всем, но ей неловко. Неловко за эротические сны без участия мужа. Неловко за проделки детей. Неловко за свой возраст перед подчиненными. Неловко за найм няни. И непонятно, как вырваться из этого порочного круга неловкости.

Маньяк / Maniac

Netflix, США Дата премьеры: 21 сентября

В ролях: Джона Хилл, Билли Магнуссен, Соноя Мидзуно, Эмма Стоун, Седжал Шах, Аралин Андерсон

Оуэн и Энни соглашаются поучаствовать в тестировании нового лекарства от психических заболеваний. Он — богатый наследник с шизофренией, на которого давит груз ответственности перед семьей. Она — уставшая от токсичных отношений с родственниками девушка. Они оба хотят восстановить свое душевное равновесие с помощью нового лечения, не оглядываясь на возможные побочные эффекты.

Хороший коп / The Good Cop Netflix, США Дата премьеры: 21 сентября

В ролях: Моника Барбаро, Тони Данза, Джош Гробан, Мэттью Сальдивар, Джон Скерти, Виктор Круз

Тони и Тони-младший — полицейские. Первый — отец, бывший коп старой закалки, не признающий уставов и правил. Второй — сын, педантичный следователь, бдящий устав. Все было бы отлично, если бы старший и младший постоянно не ссорились по поводу всего: от методов работы до отношений к противоположному полу. Хотя, возможно, именно их различия и помогут стать идеальными напарниками.