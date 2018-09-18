На Люблинской улице пройдет бесплатный кинопоказ

В кинотеатре «Молодежный», расположенном на Люблинской улице, д.11, состоится бесплатный кинопоказ. Здесь покажут советскую ленту «Следопыт» режиссера Павла Любимова . Об этом сообщает пресс-служба сети «Москино».

Показ пройдет в четверг, 20 сентября, в рамках сентябрьской программы «Книга на экране», которая в основном ориентирована на юного зрителя.

Начало в 14.00. Вход свободный, в порядке живой очереди. Количество мест ограничено. Показ: 6+.

В программе «Книга на экране» задействованы и другие кинотеатры сети «Москино», среди них: «Сатурн», «Спутник», «Искра»», Березка», «Вымпел». (ео)