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На Люблинской улице пройдет бесплатный кинопоказ
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На Люблинской улице пройдет бесплатный кинопоказ 

Управа района Марьино + ещё 2 1 час назад
Фото: Мое Люблино
В кинотеатре «Молодежный», расположенном на Люблинской улице, д.11, состоится бесплатный кинопоказ. Здесь покажут советскую ленту «Следопыт» режиссера Павла Любимова. Об этом сообщает пресс-служба сети «Москино».
Показ пройдет в четверг, 20 сентября, в рамках сентябрьской программы «Книга на экране», которая в основном ориентирована на юного зрителя.
Начало в 14.00. Вход свободный, в порядке живой очереди. Количество мест ограничено. Показ: 6+.
В программе «Книга на экране» задействованы и другие кинотеатры сети «Москино», среди них: «Сатурн», «Спутник», «Искра»», Березка», «Вымпел». (ео)
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