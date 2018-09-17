В Петергофе на осеннем празднике фонтанов покажут мультимедийный спектакль и фестиваль 3D-мэппинга

В Петергофе 21 и 22 сентября на Большом каскаде фонтанов пройдет традиционный Осенний праздник фонтанов. Петербуржцам и гостям города покажут мультимедийный спектакль «Театральный роман».

Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе ГМЗ «Петергоф», многие ошибочно называют праздник «закрытием фонтанов», однако в парке они будут работать до середины октября.

В этом году создатели спектакля решили обратиться к жанру буффонады. Перед зрителями предстанут иронические зарисовки, которые расскажут о разнообразных театральных жанрах — от ритуальных плясок у костра до современных мюзиклов. Героями мультимедийного спектакля станут персонажи, которые творят для того или иного театрального жанра: композиторы, драматурги, хореографы, артисты площадного театра.

Помимо этого в рамках мультимедийного спектакля «Театральный роман» объявлен Петергофский «Фестиваль-конкурс 3D-мэппинга», который объединит в одном шоу работы разных видеохудожников. В спектакле примут участие ведущие солисты петербургских мюзиклов, танцовщики и артисты оригинального жанра. Помимо этого зрителей ждут многочисленные спецэффекты и пиротехника.

Начало в 21:00.

Билеты можно приобрести здесь.

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