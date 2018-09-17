Королева тигров: как сложилась судьба известной советской дрессировщицы

В Советском Союзе «Королевой тигров» называли талантливую дрессировщицу Маргариту Назарову , которая, казалось бы, ничего не страшилась. Женщина не боялась работать в одиночку с опасными кошками, и говорила, что ей никогда не было страшно в клетке с тиграми. По словам Маргариты, там нет времени бояться — как и на фронте — нужно лишь действовать.

Детская увлеченность

С раннего детства Маргариту увлекал цирк, чему поспособствовал отец, работавший лесником в угодьях Царского села. Девочка даже смогла вырастить медвежонка, который остался без матери. Однако мечта научить животное танцевать не сбылась: как только он вырос, его передали в зоопарк. В то же время маленькая Маргарита начала увлекаться танцами и в ее мечтах была лишь сцена, а цирковых выступлений в своем будущем она не видела.

Годы войны

В возрасте 15 лет Назарова эвакуировалась в Павловск вместе с семьей из-за войны. Когда город был захвачен немцами, девушка попала в плен и ее отправили в Германию работать. Маргарите повезло: она владела немецким языком, что позволило ей выбить работу прислуги в богатом доме. Затем она устроилась танцевать в кабаре, а когда в заведение ворвались советские солдаты, ее отправили домой.

Первые шаги в цирке

Первой работой Назаровой в цирке была «должность» акробатки. Иногда ей доводилось включать в свое выступление собак или лошадей, но спустя 8 лет цирковой работы она устала и захотела стать мотогонщицей, которая будет исполнять трюки на арене. Лишь встреча с Константином Константиновским стала для нее крутым поворотом: он предложил быть его напарницей в качестве артистики-дрессировщицы.

Киносъемки

Константин никогда не позволял Маргарите оставаться одной в клетке с тиграми, однако такая ситуация была необходима во время съемок фильма «Укротительница тигров», по сценарию которого главная героиня должна была общаться с хищниками тет-а-тет. Актриса Касаткина отказывалась от таких опасных сцен и тогда ее заменяла Назарова, которая чувствовала себя настоящей королевой тигров. Через некоторое время в кинокарьере Назаровой появился и «Полосатый рейс», где с дрессировщицей сыграл ее любимый тигр Пурш, которого Маргарита воспитывала с рождения. Опасная кошка являлась компанией для Назаровой не только на прогулках: дрессировщица даже брала его в ресторан.

На пике славы

Казалось бы, это был пик счастливой жизни: любимые съемки, слава, счастливая семья, длительные гастроли. Маргарита купалась в лучах популярность после фильмов, а семейное благополучие ей принесли любимый супруг и сын. Назарова действительно находилась на вершине счастья.

Трагическая концовка

Увы, жизнь дрессировщицы была похожей на остросюжетную кинокартину, но с трагическим финалом. Постепенно женщина осталась одна. Сперва ушел из жизни любимый питомец Пурш, затем погиб муж. Тяжелые травмы, которые оставили опасные животные, не прошли бесследно. Маргарита умерла в одиночестве и бедности в 2005 году в возрасте 78 лет. ​