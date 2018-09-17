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Шериф из «Очень странных дел» проспорил фанатке и провел ее свадьбу
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Шериф из «Очень странных дел» проспорил фанатке и провел ее свадьбу 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Актер Дэвид Харбор, запомнившийся ролью шерифа Джима Хоппера в фантастическом сериале «Очень странные дела», проспорил своей подписчицей в Twitter свадебную церемонию.
Спор между Харбором и подписчицей произошел в январе. Женщина задала ему вопрос о том, что нужно сделать, чтобы он согласился провести ее свадебную церемонию в сентябре.
Актер запросил 125 тысяч ретвитов за просьбу. Харбор также выдвинул ряд своих условий. Так, актер захотел выбрать и зачитать любовное послание на свой вкус. Помимо этого первый кусок торта должен быть его и только его.
В результате пост собрал более 132 тысяч ретвитов. Пользователи замерли в ожидании новостей, однако долго время актер ничего не сообщал про уговор. И, наконец, 15 сентября в Сети появилось фото с церемонии. Актер отправился в Спрингфилд, штат Иллинойс, и провел свадьбу своей поклонницы в ее любимом образе шерифа Джима Хоппера.
«Эй, интернет. Давненько это было. Вы, полагаю, понимаете, о чем я. Однако все это время я думал о вас и всех ваших ретвитах. Так что я и ребята из Спрингфилда, штат Иллинойс, исполнили все, что пообещали несколько месяцев назад», — гласит подпись актера под фото.
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