Участники проекта «Московское долголетие» в Бабушкинском посетили спектакль «Комедия о Фроле Скобееве» 

Участники проекта «Московское долголетие» центра соцобслуживания «Бабушкинский» 16 сентября посетили спектакль «Комедия о Фроле Скобееве».
— Как всегда, зрителей ждал замечательный вечер. Погружение в историю, уникальные костюмы, отличная игра актеров — этим всегда отличается театр в Лосинке.
В красивом спектакле, предназначенном для семейного просмотра, каждое поколение нашло для себя что-то свое, — рассказали соцработники.
По их словам, все, кто в этот день стал гостем Этнографического театра, получили не только удовольствие, наполнились позитивом, но и познакомились с ранее неизвестными историческими фактами и русским бытом XVII века. (ис)