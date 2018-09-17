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Участники проекта «Московское долголетие» в Бабушкинском посетили спектакль «Комедия о Фроле Скобееве»
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Участники проекта «Московское долголетие» в Бабушкинском посетили спектакль «Комедия о Фроле Скобееве» 

Управа района Бабушкинский 13 минут назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Участники проекта «Московское долголетие» центра соцобслуживания «Бабушкинский» 16 сентября посетили спектакль «Комедия о Фроле Скобееве».
— Как всегда, зрителей ждал замечательный вечер. Погружение в историю, уникальные костюмы, отличная игра актеров — этим всегда отличается театр в Лосинке.
В красивом спектакле, предназначенном для семейного просмотра, каждое поколение нашло для себя что-то свое, — рассказали соцработники.
По их словам, все, кто в этот день стал гостем Этнографического театра, получили не только удовольствие, наполнились позитивом, но и познакомились с ранее неизвестными историческими фактами и русским бытом XVII века. (ис)
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