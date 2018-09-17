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«Ленком» представит спектакль «Всё оплачено» в Петербурге 21 сентября
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«Ленком» представит спектакль «Всё оплачено» в Петербурге 21 сентября 

RT на русском 53 минуты назад
Московский театр «Ленком» представит спектакль «Всё оплачено» в Санкт-Петербурге 21 сентября, сообщает Newinform.
В постановке задействованы Александр Збруев, Андрей Соколов и Дмитрий Певцов.
Основой спектакля является лирическая комедия французского драматурга Ива Жамиака «Месье Амилькар, или Человек, который платит».
Главный герой — одинокий и потерявший веру в жизнь человек, который нанимает людей на роль близких. В какой-то момент работодатель и работники проникаются друг к другу настоящими чувствами.
Ранее Inforeactor сообщало, что в петербургском театре «Приют комедианта» решили провести детский сезон.
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