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В конце недели в Ялту съедутся звезды российского кино
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В конце недели в Ялту съедутся звезды российского кино 

Собака.ru 57 минут назад
Фото: Собака.ru
По красной дорожке пройдут актеры Дмитрий Харатьян, Алексей Гуськов, Мария Кожевникова и многие другие
В пятницу, 21 сентября, в Ялте в рамках III Международного кинофестиваля «Евразийский мост» ожидается прибытие популярных российских и зарубежных актеров и деятелей кино. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на турпортал Крыма.
В ходе церемонии состоится гашение специальной почтовой марки с участием главы Крыма Сергея Аксенова, министра культуры РК Арины Новосельской, народного артиста РСФСР Никиты Михалкова и президента фестиваля, народного артиста России Виктора Мережко.
«По «красной дорожке» пройдут известные деятели киноискусства: Дмитрий Харатьян, Алексей Гуськов, Алена Бабенко, Михаил Мамаев, Кирилл Зайцев, Мария Кожевникова, Александр Стриженов, Лидия Вележова, Андрей Соколов, Василий Соловьев, Елена Захарова, а также кинематографисты из Узбекистана, Республики Корея, Финляндии, Испании, Болгарии, Индии, Франции, Швеции, Киргизии, Сербии и других стран», — сообщается на турпортале.
На протяжении пяти дней ялтинцев и гостей города будут развлекать игровые и документальные фильмы, творческие встречи, мастер-классы, круглые столы и презентации. К участию приглашают всех любителей кино.
Торжественная церемония открытия фестиваля пройдет 21 сентября в 16.30 в Ялтинском театре имени А. П. Чехова.
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