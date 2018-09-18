Цыгане в Хабаровске станут хиппи

Хабаровский краевой музыкальный театр готовится к открытию 93-го сезона, который обещает быть насыщенным и разнообразным. Обновится репертуар, откроются творческие лаборатории и будет запущен проект «Арт-пространство», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Сезон начнётся 5 октября по традиции с премьеры — оперетты «Цыганка и барон», режиссёром которой является Дарья Пантелеева из Санкт-Петербурга. В прошлом году она уже ставила на хабаровской сцене музыкальную комедию «Трактирщица». С нового сезона Дарья — главный режиссёр нашего музыкального театра. По словам Дарьи Пантелеевой, «Цыганку и барона» с замечательной музыкой Штрауса в театре решили поставить не совсем в стандартной форме, чтобы привлечь нового зрителя.

— Что такое классическая оперетта? Она диктует всё — от костюмов до грима, — говорит она. — Мы же уходим больше в сторону условности. Например, я не разделяю персонажи на героя, героиню, субретку, простака и так далее. Наша история приближена к современному менталитету и современной проблематике. И цыгане не классические, а больше напоминают хиппи.

Сразу после «Цыганки и барона» художественный руководитель театра Сергей Листопадов с Дарьей Пантелеевой приступят к постановке мюзикла «Чайка» на музыку Журбина, премьера которой планируется в ноябре.

— В декабре ожидает сюрприз юных зрителей театра — музыкальная сказка «Золушка», — говорит Сергей Листопадов. — Её режиссёр Сергей Суворов . Тот самый, что в своё время поставил здесь мюзикл «Как подружились Амур с Тимуром». Ещё замахнёмся на «Укрощение Шекспира» по мотивам оперы Шабалина «Укрощение строптивой». У нас получится, так называемый синтез оперы и драмы. Будет звучать оперно-опереточная музыка с драматическими вкраплениями Шекспировского текста. Саму премьеру покажем уже следующей осенью, но превью в конце этого сезона успеем сделать. Возможно, Проведем open-air, в котором прозвучит часть номеров из этого спектакля.

Помимо обновления репертуара, музыкальный театр собирается запустить проект «Творческие лаборатории».

— Наш балетмейстер Андрей Крылов уже готовит перфоманс «Это просто», — поясняет художественный руководитель. — Затем Ольга Козорез совместно с Сергеем Буковым и Русланом Антипинским поставят танцевальную сказку «Тараканище», где мы совместим драматическое чтение, оркестр и балет. Это тоже в своем роде эксперимент для нашего театра. Есть у нас в рамках «Творческой лаборатории» и другие задумки. Среди них — «Пикник на обочине» по повести братьев Стругацких, спектакль «Поезд пребывает по расписанию» по мотивам повести Белля.

«Поезд» скорее всего пройдёт на малой сцене театра, которую в ближайшее время ждёт реконструкция. Сейчас она выглядит как кинотеатр. Будут убраны сидения, изменится интерьер. На малой сцене будут базироваться также студентов — будущие актеры музыкального театра. Театр осуществит ещё один проект — «Арт-пространство».

— Грешно иметь столько площадей и не использовать их с пользой, — считает Сергей Листопадов. — Теперь в фойе третьего этажа будем организовывать выставки художников. Первая такая выставка «Игра в лабиринт», на которой будут представлены работы главного художника нашего театра Андрея Тена, откроется уже 4 октября. В течение сезона планируем организовать порядка пяти выставок. Кстати, идея проекта принадлежит нашему художнику по костюмам Наталье Сыздыковой. Её персональную выставку зрители тоже увидят.