Названы победители премии Эмми-2018

В Лос-Анджелесе прошла юбилейная 70-я церемония главной телевизионной премии США «Эмми». В негласном зачете победили HBO и Netflix , забравшие по 23 награды.

А вот официальные победители 2018 года в основных номинациях:

Рассказ служанки

Лучший драматический сериал — «Игра престолов»

Также номинировались

«Американцы»

«Очень странные дела»

«Рассказ служанки»

«Это мы»

«Корона»

«Мир Дикого Запада»

Лучший мини-сериал — «Американская история преступлений: Версаче»

Также номинировались

«Алиенист»

«Забытые Богом»

«Патрик Мелроуз»

«Гений»

Лучший комедийный сериал — «Удивительная миссис Мэйзел»

Также номинировались

«Умерь свой энтузиазм»

«Черноватый»

«Атланта»

«Барри»

«Блеск»

«Кремниевая долина»

«Несгибаемая Кимми Шмидт»

Лучший телефильм — «Чёрное зеркало» (эпизод «U. S. S. Callister»)

Также номинировались

«Патерно»

«Рассказ»

«Флинт»

«451 градус по Фаренгейту»

Мир Дикого Запада

Лучшая актриса в драматическом сериале — Клэр Фой / «Корона»

Также номинировались

Сандра О / «Убивая Еву»

Лучший актёр в драматическом сериале — Мэттью Рис / «Американцы»

Также номинировались

Стерлинг К. Браун / «Это мы»

Майло Вентимилья / «Это мы»

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Тэнди Ньютон / «Мир Дикого Запада»

Также номинировались

Энн Дауд / «Рассказ служанки»

Ивонн Страховски / «Рассказ служанки»

Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Питер Динклейдж / «Игра престолов»

Также номинировались

Лучший актер в комедийном сериале — Билл Хэйдер / «Барри»

Также номинировались

Ларри Дэвид / «Умерь свой энтузиазм»

Лучшая актриса в комедийном сериале — Рэйчел Броснахан / «Удивительная мисс Мэйзел»

Также номинировались

Лили Томлин / «Грейс и Фрэнки»

Исса Рэй / «Белая ворона»

Трэйси Эллис Росс / «Черноватый»

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Алекс Борстейн / «Удивительная миссис Мэйзел»

Также номинировались

Зази Битц / «Атланта»

Эйди Брайант / «Субботним вечером в прямом эфире»

Лори Меткаф / «Розанна»

Лучший актер второго плана в комедийном сериале — Генри Уинклер / «Барри»

Также номинировались

Брайан Тайри Генри / «Атланта»

Титус Берджесс / «Несгибаемая Кимми Шмидт»

Тони Шэлуб / «Удивительная миссис Мэйзел»

Также номинировались

Иди Фалько / «Закон и порядок: Настоящее преступление»

Мишель Докери / «Забытые Богом»

Лучший актер в мини-сериале или тв-фильме — Даррен Крисс / «Американская история преступлений: Версаче»

Также номинировались

Джон Ледженд / Jesus Christ Superstar Live in Concert

Полный список победителей: theguardian.com