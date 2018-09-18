Названы победители премии Эмми-2018 

В Лос-Анджелесе прошла юбилейная 70-я церемония главной телевизионной премии США «Эмми». В негласном зачете победили HBO и Netflix, забравшие по 23 награды.
А вот официальные победители 2018 года в основных номинациях:
Рассказ служанки
Лучший драматический сериал — «Игра престолов»
Также номинировались
«Американцы»
«Очень странные дела»
«Рассказ служанки»
«Это мы»
«Корона»
«Мир Дикого Запада»
Лучший мини-сериал — «Американская история преступлений: Версаче»
Также номинировались
«Алиенист»
«Забытые Богом»
«Патрик Мелроуз»
«Гений»
Лучший комедийный сериал — «Удивительная миссис Мэйзел»
Также номинировались
«Умерь свой энтузиазм»
«Черноватый»
«Атланта»
«Барри»
«Блеск»
«Кремниевая долина»
«Несгибаемая Кимми Шмидт»
Лучший телефильм — «Чёрное зеркало» (эпизод «U. S. S. Callister»)
Также номинировались
«Патерно»
«Рассказ»
«Флинт»
«451 градус по Фаренгейту»
Мир Дикого Запада
Лучшая актриса в драматическом сериале — Клэр Фой / «Корона»
Также номинировались
Эван Рэйчел Вуд / «Мир Дикого Запада»
Элизабет Мосс / «Рассказ служанки»
Кери Рассел / «Американцы»
Татьяна Маслани / «Темное дитя»
Сандра О / «Убивая Еву»
Лучший актёр в драматическом сериале — Мэттью Рис / «Американцы»
Также номинировались
Джейсон Бейтман / «Озарк»
Стерлинг К. Браун / «Это мы»
Майло Вентимилья / «Это мы»
Джеффри Райт / «Мир Дикого Запада»
Эд Харрис / «Мир Дикого Запада»
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Тэнди Ньютон / «Мир Дикого Запада»
Также номинировались
Милли Бобби Браун / «Очень странные дела»
Алексис Бледел / «Рассказ служанки»
Энн Дауд / «Рассказ служанки»
Ивонн Страховски / «Рассказ служанки»
Лина Хиди / «Игра престолов»
Ванесса Кирби / «Корона»
Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Питер Динклейдж / «Игра престолов»
Также номинировались
Николай Костер-Вальдау / «Игра престолов»
Джозеф Файнс / «Рассказ служанки»
Мэнди Пэтинкин / «Родина»
Мэтт Смит / «Корона»
Дэвид Харбор / «Очень странные дела»
Лучший актер в комедийном сериале — Билл Хэйдер / «Барри»
Также номинировались
Энтони Андерсон / «Черноватый»
Дональд Гловер / «Атланта»
Ларри Дэвид / «Умерь свой энтузиазм»
Тед Дэнсон / «В лучшем мире»
Уильям Х. Мэйси / «Бесстыдники»
Лучшая актриса в комедийном сериале — Рэйчел Броснахан / «Удивительная мисс Мэйзел»
Также номинировались
Памела Адлон / «Все к лучшему»
Лили Томлин / «Грейс и Фрэнки»
Эллисон Дженни / «Мамаша»
Исса Рэй / «Белая ворона»
Трэйси Эллис Росс / «Черноватый»
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Алекс Борстейн / «Удивительная миссис Мэйзел»
Также номинировались
Бетти Гилпин / Блеск
Меган Маллалли / «Уилл и Грэйс»
Зази Битц / «Атланта»
Эйди Брайант / «Субботним вечером в прямом эфире»
Лесли Джонс / «Субботним вечером в прямом эфире»
Кейт МакКиннон / «Субботним вечером в прямом эфире»
Лори Меткаф / «Розанна»
Лучший актер второго плана в комедийном сериале — Генри Уинклер / «Барри»
Также номинировались
Алек Болдуин / «Субботним вечером в прямом эфире»
Кенан Томпсон / «Субботним вечером в прямом эфире»
Луи Андерсон / «Баскетс»
Брайан Тайри Генри / «Атланта»
Титус Берджесс / «Несгибаемая Кимми Шмидт»
Тони Шэлуб / «Удивительная миссис Мэйзел»
Лучшая актриса в мини-сериале или тв-фильме — Реджина Кинг / «Семь секунд»
Также номинировались
Джессика Бил / «Грешница»
Иди Фалько / «Закон и порядок: Настоящее преступление»
Лора Дерн / «Рассказ»
Мишель Докери / «Забытые Богом»
Сара Полсон / «Американская история ужасов: Культ»
Лучший актер в мини-сериале или тв-фильме — Даррен Крисс / «Американская история преступлений: Версаче»
Также номинировались
Антонио Бандерас / «Гений»
Джесси Племонс / «Чёрное зеркало» (эпизод «U. S. S. Callister»)
Джон Ледженд / Jesus Christ Superstar Live in Concert
Джефф Дэниелс / «Забытые богом»
Бенедикт Камбербэтч / «Патрик Мелроуз»
Полный список победителей: theguardian.com