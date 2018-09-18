15 лучших бьюти-образов звезд с церемонии «Эмми-2018»

В ночь с 17 на 18 сентября в Лос-Анджелесе состоялась юбилейная 70-я телевизионная премия «Эмми». Награду с 1946 года присуждает Академия телевидения США — не зря церемонию прозвали ТВ-версией «Оскара». За вожделенным призом — статуэткой в виде крылатой женщины с атомом в руках — пришли актеры, режиссеры и сценаристы лучших сериалов и телевизионных шоу, не забыв отметиться на красной ковровой дорожке.

Крисси Тейген

Яра Шахиди

Трэйси Эллис Росс

Эван Рэйчел Вуд