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15 лучших бьюти-образов звезд с церемонии «Эмми-2018»
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15 лучших бьюти-образов звезд с церемонии «Эмми-2018» 

BeautyHack.ru 50 минут назад
Фото: BeautyHack.ru
Цветы в волосах Эван Рэйчел Вуд, розовая матовая помада Джессики Бил, каштановые локоны Мэнди Мур и многое другое — BeautyHack собрал лучшие образы с церемонии вручения «телевезионного Оскара».
В ночь с 17 на 18 сентября в Лос-Анджелесе состоялась юбилейная 70-я телевизионная премия «Эмми». Награду с 1946 года присуждает Академия телевидения США — не зря церемонию прозвали ТВ-версией «Оскара». За вожделенным призом — статуэткой в виде крылатой женщины с атомом в руках — пришли актеры, режиссеры и сценаристы лучших сериалов и телевизионных шоу, не забыв отметиться на красной ковровой дорожке.
Скарлетт Йоханссон
Дакота Фаннинг
Крисси Тейген
Гвендолин Кристи
Яра Шахиди
Хайди Клум
Джессика Бил
Мэнди Мур  Пенелопа Крус
Трэйси Эллис Росс
Кристен Белл
Эмилия Кларк
Сара Полсон
Милли Бобби Браун
Эван Рэйчел Вуд
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