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Том Харди записывает рэп-альбом
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Том Харди записывает рэп-альбом 

Попкорн News 26 минут назад
Фото: Попкорн News
Мы привыкли, что певцы и певицы рано или поздно пробуют свои силы в кино или сериалах, а вот Том Харди пошел обратным путем: актер решил записать дебютный музыкальный альбом в жанрах рэп и грайм.
41-летний актер, по всей видимости, настроен достаточно серьезно и даже привлек к созданию дебютной пластинки настоящего профессионала — бывшего продюсера легендарного Дэвида Боуи, Сэма Уильямса. «Том всегда любил рэп, еще с тех пор, как был подростком, — рассказывает источник. — В прошлом он откладывал запись песен на потом, но недавно решил возобновить это занятие, подружившись с продюсером Сэмом Уильямсом».
Более того — в потенциальном музыкальном дебюте Тома Харди заинтересованы «ветераны» музыкальной индустрии, крупные студии звукозаписи, включая Warner Music. Сам Том, правда, пока сомневается, стоит ли выпускать свои труды в свет.
Напомним, в январе возможность оценить рэп-таланты Тома Харди имели все без исключения — в сеть попал микстейп 1999 года, который будущий актер записал под псевдонимом Tommy No 1.
Насладимся еще разок:
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