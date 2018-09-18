Музыкальное ревю «Жизнь прекрасна!»: театрализованное путешествие во времени: 

Московский театр мюзикла представляет спектакль-ревю из лучших песен XX века — тех, которые хочется слушать и которые хочется петь.
Роль проводника в путешествии по музыкальной реке времени исполнит художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой.
«Подзаголовком к новому спектаклю можно поставить слова «Мой ХХ век», — комментирует премьеру, которая откроет сезон Театра мюзикла в сентябре 2018 г., Михаил Швыдкой. — Это не просто музыкальное ревю, это настоящее музыкальное путешествие со своими героями, проживающими на сцене целую жизнь, под звуки всеми любимых песен».
Зрители смогут не только погрузиться в разные музыкальные периоды XX века, курсируя между стилями и направлениями, но и подпевать хитам всех времен и народов. Любимые песни исполнят Валерия Ланская, Ефим Шифрин, Алексей Колган, Максим Заусалин, Оксана Костецкая, Елена Моисеева, Анна Гученкова и другие звезды российского мюзикла.
Оригинальную сценографию для спектакля придумал легендарный театральный художник Эдуард Кочергин, танцевальные номера — хореограф Ирина Филиппова, а режиссером спектакля выступила арт-директор Театра мюзикла Марина Швыдкая, поставившая в театре мюзикл нового поколения «Принцесса цирка». Музыкальный руководитель спектакля «Жизнь прекрасна!» — Татьяна Солнышкина, которая работала практически над всеми московскими мюзиклами.
В программу спектакля вошли песни, ставшие символами разных периодов XX века — от шлягеров Леонида Утесова до всемирно известных рок-хитов, таких как, например, Yesterday The Beatles. Особое место в спектакле займет история развития в России жанра мюзикла: в этом блоке прозвучат, в том числе, песни авторства Исаака Дунаевского, а также бродвейские образцы жанра. Не обойдет стороной постановочная группа и самые известные песни из кинофильмов, и это неслучайно — с прошлого года Театр мюзикла располагается в здании легендарного кинотеатра «Россия» на Пушкинской площади, которое десятилетия является главной площадкой Московского международного кинофестиваля.
Спектакль состоится в Московском театре мюзикла по адресу Пушкинская пл. 2.
Билеты на сайте: Мюзикл.рф Новости культуры: Минкультуры хочет ограничить прокат зарубежного кино в российских кинотеатрах