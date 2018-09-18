Музыкальное ревю «Жизнь прекрасна!»: театрализованное путешествие во времени:

Московский театр мюзикла представляет спектакль-ревю из лучших песен XX века — тех, которые хочется слушать и которые хочется петь.

Роль проводника в путешествии по музыкальной реке времени исполнит художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой

«Подзаголовком к новому спектаклю можно поставить слова «Мой ХХ век», — комментирует премьеру, которая откроет сезон Театра мюзикла в сентябре 2018 г., Михаил Швыдкой. — Это не просто музыкальное ревю, это настоящее музыкальное путешествие со своими героями, проживающими на сцене целую жизнь, под звуки всеми любимых песен».

Оригинальную сценографию для спектакля придумал легендарный театральный художник Эдуард Кочергин , танцевальные номера — хореограф Ирина Филиппова , а режиссером спектакля выступила арт-директор Театра мюзикла Марина Швыдкая , поставившая в театре мюзикл нового поколения «Принцесса цирка». Музыкальный руководитель спектакля «Жизнь прекрасна!» — Татьяна Солнышкина, которая работала практически над всеми московскими мюзиклами.

В программу спектакля вошли песни, ставшие символами разных периодов XX века — от шлягеров Леонида Утесова до всемирно известных рок-хитов, таких как, например, Yesterday The Beatles. Особое место в спектакле займет история развития в России жанра мюзикла: в этом блоке прозвучат, в том числе, песни авторства Исаака Дунаевского , а также бродвейские образцы жанра. Не обойдет стороной постановочная группа и самые известные песни из кинофильмов, и это неслучайно — с прошлого года Театр мюзикла располагается в здании легендарного кинотеатра «Россия» на Пушкинской площади, которое десятилетия является главной площадкой Московского международного кинофестиваля.

Спектакль состоится в Московском театре мюзикла по адресу Пушкинская пл. 2.